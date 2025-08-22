反制大陸在南海活動！菲律賓、澳洲將簽署新防禦協議

快訊

中央社／ 馬尼拉22日綜合外電報導

菲律賓澳洲國防部長今天共同宣布，兩國預計明年簽署1份新的防禦協議，內容包括開發菲國的軍事基礎設施。雙方尋求反制中國在區域的「片面行動」。

法新社報導，菲澳兩國正在菲律賓西方和北方舉行今年度「波浪」（Alon）聯合軍演，共有約3600名軍人演練實彈射擊、作戰和搶灘，是澳洲近代史上在區域最大規模海外聯合軍演。

菲律賓在有主權爭議的關鍵水道南海已和中國發生過連串衝突，包括本月11日菲國海岸防衛隊的1艘巡邏艇在黃岩島（Scarborough Shoal）附近執行漁民補給作業時，遭到1艘中國海警船和1艘中國軍艦包圍追逐，這2艘中國船艦還不慎發生激烈碰撞，引發各界關注。

澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）今天在菲律賓首都馬尼拉與菲國防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）會晤後對媒體記者表示：「以規則為基礎的秩序正在印太地區這裡承受壓力，這是我們雙方都有同感並且正在經歷的。」

他指出，兩國將簽署的新協議尋求強化菲律賓的國防基礎設施，以及讓兩國的軍事操演得到更好的協調。

鐵歐多洛則說：「我們無法控制中國的片面行動，因此有必要嚇阻中國，並釋出強烈訊息，表明他們的活動將不會受到國際（社會）容忍。」

澳洲 菲律賓 國防部

