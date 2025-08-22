要哈瑪斯釋放人質解除武裝 以防長下通牒：地獄之門將開啟「摧毀加薩市」

以軍20日宣布展開攻占北加薩大城加薩市的初步行動，並徵召約6萬名後備軍人。以軍發言人德弗林說，「我們已展開對加薩市的初步軍事行動及第一階段攻勢，以軍現已控制加薩市郊區；我們將強化在加薩市對哈瑪斯的攻擊，加薩市是這個恐怖組織的政府與軍事恐怖活動據點」。德弗林還說，哈瑪斯如今元氣大傷。

英國BBC報導，以色列政府內閣不顧國內外反對，批准對加薩發動新一波攻勢的計畫後，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，如果哈瑪斯不同意解除武裝並釋放所有人質，那麼加薩市就會被摧毀。

卡茲在社群媒體X寫道：「很快，地獄之門將在哈瑪斯殺人犯及性侵犯的頭上開啟，直到他們同意以色列提出的結束戰爭條件，主要是釋放所有人質並解除武裝。」

卡茲補充：「如果哈瑪斯不同意，那麼哈瑪斯的首都加薩市，就會變得像加薩南部的拉法和東北部的貝特漢諾（Beit Hanoun）一樣。」

BBC指出，這兩座城市都在以色列發動軍事行動後變成一片廢墟。