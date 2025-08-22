以色列批准約旦河西岸屯墾案 21國聯合聲明譴責

英國和法國等21國今天簽署聯合聲明，譴責以色列批准在約旦河西岸（West Bank）的大型屯墾計畫「令人無法接受」，並且「違反國際法」。

法新社報導，以色列昨天批准在耶路撒冷（Jerusalem）正東方部分區域的屯墾計畫，總面積約12平方公里。這塊具高度敏感性的區域又稱E1，位於耶路撒冷和以色列屯墾區阿杜敏（Maale Adumim）間，預計要蓋大約3400間住宅。

21國外交部長在共同簽署的聲明中說：「我們以最強烈措辭譴責，並要求以色列立即撤銷這項決定。」

21國包括英國、法國、澳洲、加拿大、義大利、比利時、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、愛爾蘭、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表也簽署聲明。

聲明指出，以色列極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）表示，這項計畫將使得「兩國方案」（two-state solution）無法實現，不僅會造成未來巴勒斯坦國家分裂，也會限制巴勒斯坦人進入耶路撒冷。

這些外長表示，此舉對以色列人毫無益處，反而可能削弱安全，引發更多暴力與動盪，使和平更遙不可及。他們還說：「以色列政府仍有機會阻止E1計畫繼續進行。我們鼓勵他們緊急撤回計畫。」

英國外交部今天召見以色列駐英國大使霍托夫利（Tzipi Hotovely）抗議此事。

英國外交部透過聲明表示，以色列若實行這些屯墾計畫，將公然違法國際法，並將巴勒斯坦未來的國家一分為二，嚴重破壞兩國方案。