金正恩授勳援俄部隊 跪地追悼陣亡將士

中央社／ 首爾22日綜合外電報導

北韓官方媒體今天發布的最新照片顯示，領導人金正恩在陣亡於俄烏戰爭的士兵遺照前下跪致意，並擁抱一名激動不已的戰爭倖存者。

法新社報導，從這場隆重儀式的照片中可見，金正恩情緒激動地頒發勳章，將勳章放置在陣亡士兵肖像旁，並安慰返國士兵。北韓領導層稱這些士兵是奉獻青春與生命的「英雄」。

南韓及西方情報機構表示，北韓在2024年向俄羅斯派遣超過1萬名士兵，主要部署在庫斯克地區（Kursk），並提供砲彈、飛彈及遠程火箭系統。

首爾表示，約有600名北韓士兵在為俄羅斯作戰中陣亡，另有數千人受傷。

根據這些照片，在北韓勞動黨總部舉行的儀式上，陣亡士兵肖像和姓名被陳列在舞台上。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在那裡讚揚這些「令人敬佩」的部隊，說他們「在異國他鄉的生死戰中，經受槍林彈雨的洗禮後，光榮歸國」。

根據北韓中央通信社發布的一張照片，情緒激動的金正恩擁抱一名歸國士兵，這名士兵看起來情緒潰提，將臉埋進金正恩懷中。

這位領導人也被拍到在一幅陣亡士兵的肖像前跪下致意，並將勳章和鮮花擺放在逝者的照片旁。

北韓中央通信社報導，金正恩親自授予在海外行動中作戰並「建功立業」的指揮官「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）英雄」稱號。

報導補充，金正恩還在紀念牆前獻花，並與陣亡者家屬會面，安慰他們並分擔「喪親之痛」。

北韓 金正恩

