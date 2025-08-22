泰法院駁回前總理塔信冒犯君主案 路透：還有兩關要過

泰國法院22日駁回前總理塔信（Thaksin Shinawatra）的「冒犯君主」案。這起官司由軍方保皇派提起，指控這位76歲的億萬富翁在2015年流亡海外期間接受外媒訪問時，違反泰國嚴格的冒犯君主法。

曼谷刑事法院尚未公開宣布判決。不過，塔信在走出法院時面帶笑容向記者表示：「案件已經被駁回。」他的律師稍早也向路透證實，但未說明理由。

出庭時，塔信繫著象徵泰國皇室的黃色領帶，並否認有任何不法。他多次公開表達對泰皇效忠。依照泰國憲法，泰皇享有「受尊崇敬仰」的地位，對保皇派而言，皇室更是神聖不可侵犯。

儘管冒犯君主案遭駁回，路透指出，塔信家族的政治前途還有兩關要過。

塔信的39歲女兒、前總理貝東塔因與柬埔寨前領導人洪森商討邊境衝突的通話內容外洩，被指違反倫理，7月1日遭泰國憲法法院停職。此案預計一周後做出判決，憲法法院可能將她正式解職。

塔信本人9月也將迎來另一場考驗。泰國最高法院將裁定，他於2024年假釋前在醫院羈押的6個月，是否能算作貪瀆與利益衝突罪刑期的一部分。若法院否決，塔信可能必須入獄服刑。