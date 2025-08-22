日本7月米價年增90.7% 但較前幾個月漲幅放緩
日本今天公布的官方數據顯示，7月米價年漲90.7%，但漲幅已較前幾個月放緩，讓首相石破茂稍微鬆了一口氣。
日本總務省的數據顯示，總體而言，日本7月核心通膨率從6月的3.3%降至3.1%。
但此一通膨率仍高於日本央行2%的目標，讓外界更加預期10月將會升息。
7月扣除波動較大的生鮮食品價格的通膨率，略高於市場預期的3.0%。
去除能源和生鮮食品的7月消費者物價上漲3.4%，與6月持平。
日本7月參議院選舉失利，導致石破茂的執政聯盟失去多數席位以來，他的處境一直如履薄冰。
引起選民憤怒的主要原因之一就是通貨膨脹，尤其是米價飆漲。
日本7月米價年漲90.7%，6月米價年增100.2%、5月年增幅度更高達101.7%。
造成此一現象的因素包括，2023年夏季異常炎熱、2024年「特大地震」預警引發恐慌性搶購、部分交易商疑似囤積，以及觀光客激增造成米糧需求大增等。
