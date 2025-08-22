哥倫比亞兩起攻擊案至少18死 當局歸咎前革命軍派系
哥倫比亞當局表示，境內今天發生兩起歸咎於前「哥倫比亞革命軍」（FARC）游擊隊不同異議派系所為的攻擊案，造成至少18人喪命、數十人受傷。
路透社引述哥倫比亞卡利市（Cali）市長辦公室消息報導，在哥國人口第3多的這座大城，1輛裝載炸藥的貨車在哥國航太部隊基地附近爆炸，造成6死71傷。
數小時前，哥倫比亞國家警察（National Police）的1架UH-60黑鷹（Black Hawk UH-60）直升機執行古柯葉作物剷除行動時，在安迪奧奎亞省（Antioquia）阿瑪爾菲市（Amalfi）被擊落，造成12名警察殉職。
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）將這些攻擊案歸咎於前哥倫比亞革命軍游擊隊的異議派系。這些派系拒絕2016年一項旨在終結長期內部衝突的和平協議；這場衝突造成逾45萬人喪命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言