哥倫比亞兩起攻擊案至少18死 當局歸咎前革命軍派系

中央社／ 哥倫比亞首都波哥大21日綜合外電報導

哥倫比亞當局表示，境內今天發生兩起歸咎於前「哥倫比亞革命軍」（FARC）游擊隊不同異議派系所為的攻擊案，造成至少18人喪命、數十人受傷。

路透社引述哥倫比亞卡利市（Cali）市長辦公室消息報導，在哥國人口第3多的這座大城，1輛裝載炸藥的貨車在哥國航太部隊基地附近爆炸，造成6死71傷。

數小時前，哥倫比亞國家警察（National Police）的1架UH-60黑鷹（Black Hawk UH-60）直升機執行古柯葉作物剷除行動時，在安迪奧奎亞省（Antioquia）阿瑪爾菲市（Amalfi）被擊落，造成12名警察殉職。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）將這些攻擊案歸咎於前哥倫比亞革命軍游擊隊的異議派系。這些派系拒絕2016年一項旨在終結長期內部衝突的和平協議；這場衝突造成逾45萬人喪命。

警察 衝突 哥倫比亞

