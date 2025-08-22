北韓援俄功成身退？將領突被金正恩召回國表揚 專家點出俄國「底氣」

北韓國家領導人金正恩近日接見自俄羅斯返國的北韓人民軍將領，並且親自表彰參與援俄作戰的指揮官和軍人。華爾街日報指出，這批將領突然被召回國，加上北韓軍近幾月在戰場上的活動減少，顯示俄國有信心能自行守住之前被烏克蘭突襲攻占的庫斯克州，也避免北韓參戰的議題讓和談節外生枝。

朝中社報導，金正恩20日接見為參加授獎儀式回國的朝軍海外作戰部隊主要指揮官，聽取他們匯報相關軍事活動的具體情況後，對他們在庫斯克解放戰役的表現給予高度評價，讚揚人民軍是「英雄的軍隊」，讓世人切實認識到北韓的軍隊是世界第一強軍。

韓聯社轉述，金正恩親自出席國家授獎儀式，表彰參與俄烏戰爭的援俄官兵，在致詞中讚揚援俄部隊的勝利堅定維護人民軍的偉大榮譽，也是一件世界戰爭史上的重大事件，並宣布將共和國英雄稱號、勳章和獎章授予有功指揮官。他也向「悼念之牆」獻花默哀，並接見慰問陣亡軍人遺屬。

韓聯社報導，有消息指出援俄朝軍死傷慘重，當局為防止民心動搖與加強內部團結，正大力推動撫卹優待。南韓統一部21日表示，金正恩前一天會見海外作戰單位指揮官，似乎意在「為部隊部署辯護並提升軍心士氣」。

美國華府智庫史汀生中心（Stimson Center）北韓專家馬登（Michael Madden）向華爾街日報表示，這顯示俄羅斯有信心能獨自守住庫斯克，同時避免北韓在任何結束俄烏戰爭的和談中成為談判焦點。他說：「北韓人不應該成為談判桌上的爭議點，因為他們是在俄羅斯領土上行動。」

南韓官員表示，北韓部隊僅在俄羅斯境內作戰。這使朝俄雙方可將合作描述為履行兩國去年簽署的互防條約。若進入烏克蘭戰場，則可能削弱其宣稱軍事合作純屬防禦的立場。