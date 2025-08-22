李在明訪日在即 南韓主要部門首長提前訪美協調韓美峰會議題

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓總統李在明（左）預定25日赴白宮和美國總統川普（右）會談。法新社
韓聯社21日發自華盛頓的專電報導，在韓美峰會進入倒計時四天之際，南韓貿易、產業和外交部門高層官員已提前陸續啟程赴美，同美方就會談議題進行最後協調。

產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九前一天抵達華府，已於當天下午與美國貿易代表葛里爾會晤。據推測，雙方可能對韓美峰會的貿易相關議題進行最終調整。

產業通商資源部長官金正官將於22日抵達華盛頓。他將相繼會見美國商務部長盧特尼克、能源部長賴特等美方主要官員。雙方將就造船、半導體、充電電池、核電產業等產業領域合作事宜進行協調。外交部長官趙顯也於21日（南韓時間）啟程赴美，預計他可能與美國國務卿魯比歐會晤。

南韓總統李在明將於23日（當地時間）訪日，同日本首相石破茂舉行會談，後於25日訪美，同美國總統川普舉行會談。在此背景下，南韓產業、貿易和外交部門首長選擇不隨李在明同行訪日而提前赴美，被視為凸顯此次韓美峰會在南韓外交佈局中的重要性。

美國 南韓 外交部

