李在明訪日在即 南韓主要部門首長提前訪美協調韓美峰會議題

台灣8月23日將舉行「重啟核三」公投。因福島核子事故、影響全世界能源政策的日本，正回歸核電。人工智慧（AI）快速發展，日本估到2034年度資料中心與半導體工廠用電量將增至目前的14倍。為確保供電穩定，日本關西電力（關電）擬新建新一代反應爐。在地的福井縣民表示歡迎，但關電至今未找到暫時貯存場預定地，3到6年廠內燃料棒就會存滿。 日本政府今年修訂「能源基本計畫」，進一步提高再生能源占比，在2040年目標為四到五成。不過，外界關注的是這份能源的中長期政策，刪除2011年福島核電廠事故之後追加「盡可能減少依賴核電」的字句，改成將最大限度使用再生能源與核電。日本政府回歸核電的立場鮮明。

2025-08-22 07:50