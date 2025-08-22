聯合國籲美國停止報復ICC法官 撤銷所有制裁

快訊

中央社／ 日內瓦21日綜合外電報導

國際刑事法院（ICC）先前針對以色列總理發布逮捕令，同時立案調查駐阿富汗美軍涉犯戰爭罪。美國總統川普政府昨天宣布制裁4名法官後，聯合國今天呼籲美國停止報復。

法新社報導，美國昨天再對2名國際刑事法院法官及2名檢察官實施制裁，制裁對象甚至來自盟友法國與加拿大。美國此舉被視為進一步削弱國際法院對以色列的調查。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在一份聲明中表示：「美國對國際機構及其人員持續不斷的報復，必須停止。」

圖克表示，制裁履行職責的國際刑事法院人員是「侵犯法治，腐蝕正義」。他呼籲美國撤銷所有制裁。

圖克表示，「與此同時，我呼籲各國立即採取措施保護所有（受制裁人員），包括鼓勵在其司法管轄區內營運的企業不要執行這些制裁」。

「各國需要挺身而出，捍衛它們為維護與捍衛人權與法治而創建的機構。那些致力記錄、調查與起訴嚴重違反國際法行為的人，不應在恐懼中工作。」

