以色列總理內唐亞胡：啟動加薩停火談判 結束戰爭釋放人質

中央社／ 耶路撒冷21日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。路透
以色列總理內唐亞胡。路透

以色列總理內唐亞胡今天表示，以色列將立即啟動談判，要求「哈瑪斯」釋放所有被關押在加薩（Gaza）的人質，並在以色列可接受條件下，結束雙方這場持續近兩年的戰爭。

路透社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）對駐紮加薩士兵發表講話時表示，他正與指揮官會面，批准攻占加薩市（Gaza City）並擊敗巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的計畫。

內唐亞胡表示，「我於此時已下達指示，立即啟動談判釋放所有人質，並在以色列可接受條件下結束戰爭。」他補充說，以色列正處於決策階段。

儘管國際社會譴責，以色列軍方今天持續對加薩市施壓。軍方昨天徵召6萬名預備役軍人，此舉代表以國政府正準備占領加薩市。

哈瑪斯已接受一項新的臨時停火提案，但以色列政府尚未對此正式回應。由於徵召數萬名預備軍人恐需數週，這讓調停人有時間彌合雙方差距。

這項新提案要求雙方停火60天，哈瑪斯釋放關在加薩的10名人質與歸還18具罹難者遺體；以色列則釋放約200名長期被關押的巴勒斯坦囚犯。

以色列政府曾表示，必須立即一次釋放仍關在加薩的其餘50名人質，以國官員認為其中約有20人還活著。

人質 以色列 哈瑪斯

相關新聞

以軍展開攻占加薩市 已控制郊區

以軍廿日宣布展開攻占北加薩大城加薩市的初步行動，並徵召約六萬名後備軍人。以色列政府正考慮新的停火提議，使以哈終戰。

以色列總理內唐亞胡：啟動加薩停火談判 結束戰爭釋放人質

以色列總理內唐亞胡今天表示，以色列將立即啟動談判，要求「哈瑪斯」釋放所有被關押在加薩（Gaza）的人質，並在以色列可接受...

烏克蘭男在義大利被捕 疑涉北溪天然氣管線爆炸案

德國檢方今天表示，1名涉嫌參與2022年北溪（Nord Stream）天然氣管線爆炸破壞案的烏克蘭籍嫌犯今天在義大利遭到...

奈及利亞查緝網路犯罪 50名大陸人涉案遭驅逐出境

奈及利亞肅貪機構今天表示，已將涉及網路恐怖主義和網路詐騙遭定罪的50名中國人與1名突尼西亞人驅逐出境。這是該國打擊外國人...

瑞典出生率創23年來新低 政府嚴正以待尋找對策

瑞典統計局（SCB）今公布最新統計數據，瑞典出生率持續降低，達到23年來最低，低出生率加上人口移出量增加以及移入量減少，...

中印開始重建關係 外媒分析：兩國互不信任可能只是冷和平

印度被美國課稱高額關稅後，近期與中國重建關係。對此，英文南華早報今天報導引述多名中印專家分析，鑑於兩國互不信任，挑戰依然...

