以色列準備攻占加薩市 通知醫院援助團體擬撤離計畫
以色列軍方今天表示，他們已經通知加薩走廊北部的醫護人員和援助團體就撤離當地民眾的行動開始研擬計畫。以色列即將對位在加薩走廊北部的加薩市發動軍事攻勢予以占領。
法新社報導，根據以色列軍方聲明，以色列軍事官員本週已通知「加薩走廊（Gaza Strip）北部的醫護主管和國際組織...為了民眾撤離到加薩走廊南部做準備」。
以色列國防部本週批准占領加薩巿（Gaza City）的進攻行動，並對約6萬名後備軍人發布召集令，令人更擔憂這將導致加薩走廊已如災難般的人道危機恐進一步惡化。
根據聲明，以色列軍方已通知相關各方開始研擬將醫院設備搬遷到加薩走廊南部的計畫。
聲明中說：「官員向醫護主管強調，加薩走廊南部的醫院設施正為了接收病患和傷患而進行調整，更多必要的醫療設備也正在移入。」
