日本「新聞周刊」台灣有事特輯 專家挺台「豪豬戰略」

「新聞週刊」（Newsweek）日本版最新一期以「台灣有事」為封面製作特輯。美國智庫大西洋理事會副會長奎尼克指出，若第三次世界大戰爆發，台灣海峽恐是最可能的引爆點。他強調，台灣正快速「豪豬化」，但嚇阻中國仍須仰賴美國持續支援。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）副會長奎尼克（Matthew Kroenig）撰文指出，如果第三次世界大戰真的爆發，「說到引爆點，台灣海峽恐怕是最有力候補」。台灣的對岸中國坐擁核武，而且始終不掩飾一旦時機成熟就要攻台的意圖，台灣直到近年才真正開始面對這股威脅。美國總統川普要求同盟國/地區努力自助，也推動台灣提升自衛意識。

奎尼克指出，他近年來每年至少訪台一次，可以明顯感受到台灣的防衛意識大幅提升。1990年代以前，台灣一度執著於「反攻大陸」，但考量到兩岸實力懸殊，這不過是幻想。

另一方面，美國政府對台灣的軍備需求也感到不滿。台灣總是渴望擁有像是F35戰鬥機這類最新銳的武器，但這些裝備並不符合台灣所面臨的威脅。真正應該設想的是中國軍隊可能發動登陸或海上封鎖，最需要的是反艦飛彈等「不對稱作戰」，而不是容易成為中國導彈攻擊目標的龐大武器。

他表示，長期以來，台灣的國防部常由保守軍人主導，軍隊文化是在國民黨威權統治下形成，情感上偏向親中、抗拒改革。2013年曾一度任命文人楊念祖出任國防部長，但因軍方強烈反彈，只撐了短短6天。

奎尼克曾經詢問台灣軍隊高層對於中國核武威脅的看法，竟然得到「習近平不會對台灣使用核武，因為我們是同胞」的回答。他表示，前總統蔡英文雖然深刻理解中國威脅，但因擔心過度強調，反而引發中國反彈與台灣社會動盪，甚至導致外資撤離。她的慎重低調可以理解，但也造成軍備不足。

他指出，台灣想要強化防衛力，還存在另外一項弱點，那就是輿論的分裂。民進黨已經執政約10年，但與中國共產黨關係密切的國民黨仍有強大影響力。在共產黨的訊息戰巧妙操作下，不少人認為民進黨和其支持者是在刻意挑動與中國的緊張關係。

奎尼克表示，不過如今的台灣充滿新的能量，對於自我防衛展現出前所未有的認真態度。

他表示，變化從最高領導人開始。總統賴清德更積極地提醒國人注意中國的威脅，公開將中國定位為「境外敵對勢力」，重啟軍事法庭審判替中國從事間諜活動的退役軍人，甚至驅逐美化統一的中國人士。國防部長顧立雄延長義務役期至1年，舉行無劇本演習。台灣並放棄在海岸線阻止共軍登陸的舊戰略，改採「侵蝕戰略」，讓已登陸的共軍陷入游擊戰，以爭取美軍介入時間。

他指出，台灣的國防預算從GDP的2%提高至2.5%，賴總統更表明，未來將增加到3%。台灣的國防開支中雖仍存在實效有限的項目，但整體方向已轉向「不對稱作戰」，包括反艦飛彈、防空與飛彈防禦系統等。台灣也強化自主研發，在副總統蕭美琴推動下建立「產軍合作」。

奎尼克表示，戰爭不僅是軍事問題。台灣政府2024年成立「全社會防衛韌性委員會」，著手建設衛星通訊，以便在海底電纜被切斷時仍能維持網路連線，並推動風力發電，以確保自有能源，還透過「全民防衛動員署」對超過160萬名後備役進行訓練與裝備更新。

媒體也參與其中，今年8月2日開播的電視劇「零日攻擊」逼真描繪中國侵略台灣的情境，讓民眾感受威脅。

他表示，台灣能夠推動軍備強化，背後是對經濟實力的自信。台灣經濟年增率仍維持3至4%，人均GDP已超越日本。然而，台灣的國防支出仍不足。美國川普政府官員曾建議台灣投入GDP的10%，相當於現在的3倍以上。

他指出，當然，10%未免太高，但北約已同意提升至5%，考慮到地緣政治環境，台灣的合理水準恐也在5%左右。實際上，長期感受到俄羅斯威脅的立陶宛，明年起軍事支出將提高至GDP的5.25%。

奎尼克表示，提升能源自給率也需要檢討，例如法律規定液化天然氣的安全庫存天數為8天，但一場真正的戰爭不可能在8天內結束。

他表示，儘管存在上述問題，台灣的自衛力已顯著提升，值得稱許。將台灣打造成像是豪豬一樣滿是自我防衛的尖刺，讓台灣逐步「豪豬化」，對於阻止中國先制攻擊不可或缺。今後，美國只會向努力自助的國家伸出援手，即使台灣成為豪豬，為了維護世界和平與穩定，美國的持續支援仍不可或缺。確保美國的軍事支援、讓中國認為入侵台灣得不償失，正是台灣的目標。