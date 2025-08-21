大阪世博遊客突破1500萬人 暑假人氣旺

2025世界博覽會（大阪・關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」今天表示，大阪世博的遊客截至20日為止已突破1500萬人。是開幕後第130天突破1500萬人，比2005年愛知世博早17天。暑假遊客大增，平均一天13萬4000人。

日本讀賣新聞報導，萬博協會表示，本月20日單日有12萬7000人進到大阪世博會場，累計1503萬人進場。7月以來因天氣炎熱，有時進到會場的遊客一天低於10萬人，但一到暑假，遊客大增，8月平均一天約13萬4000人進場。

日本共同社報導，為期半年的大阪世博舉辦到10月13日為止，會期進入尾聲，爭相進場的遊客大增。萬博協會擔心民眾即使買到門票也很難預約到希望參觀的日期，呼籲民眾儘早參觀。

萬博協會在開幕前，預定半年的會期遊客人數是2820萬人，營運費逾8成是靠門票收入支付。萬博協會將實現盈餘的標準設定為進場遊客2200萬人。

萬博協會18日表示，截至15日，門票販售張數比前一週增56萬張，為1866萬張。就營運預算估算，收支平衡為1160億日圓（約新台幣244億元），門票收入約969億日圓，占營運預算的逾8成。約販售1800萬張門票，收入可超過969億日圓。