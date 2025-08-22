聽新聞
以軍展開攻占加薩市 已控制郊區

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
以軍坦克等作戰車輛廿一日已開進加薩走廊北部大城加薩市郊區。法新社
以軍坦克等作戰車輛廿一日已開進加薩走廊北部大城加薩市郊區。法新社

以軍廿日宣布展開攻占北加薩大城加薩市的初步行動，並徵召約六萬名後備軍人。以色列政府正考慮新的停火提議，使以哈終戰。

以軍發言人德弗林說，「我們已展開對加薩市的初步軍事行動及第一階段攻勢，以軍現已控制加薩市郊區；我們將強化在加薩市對哈瑪斯的攻擊，加薩市是這個恐怖組織的政府與軍事恐怖活動據點」。德弗林還說，哈瑪斯如今元氣大傷。

一位以色列軍方官員向媒體簡報時說，後備軍人要到九月才會報到，讓調停人員有時間消弭以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在停火條件上的分歧。

哈瑪斯廿日則聲明，「恐怖的占領軍今天宣布對加薩市與近一百萬名居民及流離失所者展開軍事行動；這凸顯他們公然無視調停人員的作為」。

以色列總理內唐亞胡領導的以色列安全內閣八月通過擴大加薩軍事行動的計畫，旨在攻占加薩市。以哈戰爭初期，以軍曾在加薩市和哈瑪斯進行激烈巷戰。自前年十月以哈開戰以來，以色列已控制約七成五的加薩走廊。

另外，歐盟對外事務部聲明，以色列決定推進約旦河西岸（下稱西岸）定居點計畫，破壞「兩國方案」且違反國際法，歐盟敦促以色列放棄此一決定。聯合國發言人杜雅里克也譴責以色列批准在西岸建造新定居點的決定。

以色列廿日批准在其占領的西岸中一塊區域進行重大造鎮計畫，要蓋三四○一戶住宅。這塊具高度敏感性及戰略重要性的Ｅ１區，位於東耶路撒冷與以色列屯墾聚落里阿杜敏間，約十二平方公里。該計畫因國際社會強烈反彈，此前已凍結數十年。

