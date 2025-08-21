烏克蘭男在義大利被捕 疑涉北溪天然氣管線爆炸案

德國檢方今天表示，1名涉嫌參與2022年北溪（Nord Stream）天然氣管線爆炸破壞案的烏克蘭籍嫌犯今天在義大利遭到逮捕。這條管線是用來將俄羅斯的天然氣輸送到歐洲。

法新社報導，根據德國檢方說法，有1群人涉嫌在北溪1號與2號管線放置爆裂裝置，而部分姓名為SerhiiK.的男嫌被控是其中1人，他「據信是這場行動的協調人之一」。

北溪天然氣管線由俄羅斯經波羅的海連接到德國。2022年9月管線在海中水下部分遭到巨大爆炸破壞，據信是刻意行為所致。

這起神秘的爆炸案發生後，這幾年來烏克蘭和俄羅斯皆強烈否認與事件有任何關連。

不過，德國媒體曾報導，調查指向1群烏克蘭人執行這起攻擊，共有5男1女，他們租了1艘名為仙女座（Andromeda）的快艇從德國的羅斯托克（Rostock）港口出發前往現場。

根據德國明鏡周刊（Der Spiegel）和其他媒體的報導，這群烏克蘭人的目的是要摧毀北溪管線，好讓他們在戰場上的敵國俄羅斯未來不能再利用賣天然氣到歐洲來賺錢。

德國檢方表示，Serhii K.今天凌晨在義大利的里米尼省（Rimini）被捕，他與同夥被控使用1艘快艇從羅斯托克出發執行攻擊。

檢方還說，這艘快艇是有人透過中間人取得偽造的身分文件後，再用這些文件向1家德國公司租得。