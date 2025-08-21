奈及利亞查緝網路犯罪 50名大陸人涉案遭驅逐出境

奈及利亞肅貪機構今天表示，已將涉及網路恐怖主義和網路詐騙遭定罪的50名中國人與1名突尼西亞人驅逐出境。這是該國打擊外國人主導網路犯罪網絡的一環。

路透社報導，奈及利亞經濟與金融犯罪委員會（EFCC）發言人歐伊瓦爾（Dele Oyewale）發表聲明說，自本月15日與移民局處合作、採取行動打擊網路犯罪以來，已將102人驅逐出境。

歐伊瓦爾指出，當局針對奈及利亞最大網路犯罪集團發動突襲，在國內經貿重鎮拉哥斯（Lagos）逮捕近200名外國人，其中包含這名突尼西亞人與中國公民。

據報導，EFCC去年底在拉哥斯1棟建物內逮捕近800人。這棟建物據信是詐騙份子大本營，他們以愛情陷阱誘騙受害人，脅迫其交出現金，再投入虛假的加密貨幣投資。