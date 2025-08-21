瑞典出生率創23年來新低 政府嚴正以待尋找對策

瑞典統計局（SCB）今公布最新統計數據，瑞典出生率持續降低，達到23年來最低，低出生率加上人口移出量增加以及移入量減少，2025年瑞典人口總增長率雖比去年同期高，但出生率依舊是歷史上罕見的低。

瑞典統計局的統計指出，今年上半年瑞典有49700名新生兒，比2024年同期少了840名，是23年以來的最低紀錄。

7月公布的研究顯示，瑞典女性每4名就有1名不願意生育。這引起瑞典政府的強烈關注。

2024年的數據統計，瑞典女性的總生育率為1.43，平均一位婦女生育1.43名子女，雖然瑞典總生育率已經連續幾年降低，但這個數字達到歷史新低。

瑞典人口若要能永續的成長，總生育率至少要2.1。人口減少不但會影響社會的生產力，也會造成未來世代年輕人照顧長者的壓力增加。

瑞典社福部長福虛梅德（Jakob Forssmed）表示，長久來看，出生率降低會是個很大的問題。他說，瑞典的社會福利模式受到挑戰。

他認為，女性不願生育的原因除了經濟、住房因素以外，女性醫療權益應該更受重視，而越來越多女性選擇更晚生育也可能是原因之一。

他也說，心理健康因素可能是其中的一個原因，現代社會心理健康問題是很常見的，人們可能認為生活沒有意義，找伴侶也更加困難。

他表示，政府不是要指導人民怎麼做選擇，而是要移除這些讓人不想生育的障礙，讓更多人選擇生育，鼓勵更多人願意生育。

瑞典政府在7月便成立了一個調查小組，希望可以找出出生率降低、婦女生育意願降低的原因，並且希望找出具體對策，營造一個更加「友善家庭」的社會。

福虛梅德表示，瑞典目前已經有相當慷慨的體制照顧有子家庭，例如480天雙親共享的育嬰假，但也許需要更多的經濟誘因，來提高生育率。他表示，調查中也會參考不同國家的做法與效果。