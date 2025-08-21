中印開始重建關係 外媒分析：兩國互不信任可能只是冷和平

印度被美國課稱高額關稅後，近期與中國重建關係。對此，英文南華早報今天報導引述多名中印專家分析，鑑於兩國互不信任，挑戰依然存在，兩國關係的任何改善都可能有限，恐怕只是冷和平。

報導指出，從新的邊境協議到恢復直航和深化經濟合作，在中國外交部長王毅3年來首次訪問新德里之後，中印外交關係似乎正在開啟新的篇章。

8月底，印度總理莫迪（Narendra Modi）將前往天津參加上海合作組織峰會，這是他7年來首次訪中，將與中國國家主席習近平會面，屆時兩國關係或將進一步緩和。

王毅本週對新德里進行為期兩天的訪問期間，雙方同意啟動東部和中部邊境地區的談判。此外，自2020年中印軍隊在加勒萬河谷發生致命衝突以來，雙方一直在就喜馬拉雅山西部邊境進行談判。

印度媒體也報導稱，北京已批准對印度出口稀土，鑑於稀土在中國與美國的貿易戰中發揮的關鍵作用，這項戰略舉措值得關注。

對此，倫敦國王學院國際關係學教授潘特（HarshPant）表示，新德里和北京之所以接觸，是受到諸多因素的推動；「雙方有意提升或恢復正常關係，因為兩國關係在邊境危機後變得難以為繼」。

不過，倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）專研南亞的高級研究員巴伊帕伊（Chietigj Bajpaee）認為，這可能是「冷和平」。

「這意味著不太可能發生大規模衝突，但持久的和解也不太可能」，巴伊帕伊說，中印要想更緊密地接觸，就需要進一步推動解決雙邊關係中的根本分歧。

中國南海研究院助理研究員賀先青也表達了同樣的觀點。他指出，中印尚未解決的邊界爭端以及在印太地區和全球南方的競爭，兩國面臨很多利益重疊，未來關係不可避免地將面臨挑戰。

報導提到，近年來，在貿易關係惡化之前，印度也加強與美國的關係。此外，印度也加強與菲律賓的接觸，而菲律賓與北京在南海的領土爭端問題上日益頻繁地發生衝突。新德里也對中國在南亞日益增長的影響力感到擔憂。

報導指出，來自華盛頓的關稅壓力是中印關係重啟的關鍵因素。美國對印度商品加徵25%的關稅，自8月27日起加徵的關稅總額達50%，理由是印度繼續進口俄羅斯石油。上週，美國也加強了與印度競爭對手巴基斯坦的安全和反恐合作。

上海復旦大學國際問題研究院副院長、南亞研究中心副主任林民旺預期，中印關係的改善將十分有限，北京方面可能對新德里在中美競爭中採取的「機會主義」行為保持警惕。

他補充說：「莫迪及其內閣仍然強烈親美，他們的反中情緒根深蒂固」。

賀先青也提到，印度可能「利用中國與美國討價還價」。

報導還提到，對新德里而言，北京與伊斯蘭馬巴德的密切關係，仍然是一個挑戰，中國在南亞日益擴張的影響力也是如此。

王毅本週訪問印度後，也訪問了阿富汗和巴基斯坦，並會見兩國外長。中國承諾將繼續與兩國合作，特別是透過耗資數十億美元的「中巴經濟走廊」。印度因與巴基斯坦在克什米爾地區長期存在衝突而反對該計畫。

對此，澳洲戰略政策研究所（ASPI）常駐高級研究員拉賈戈巴蘭（Rajeswari Pillai Rajagopalan）指出，巴基斯坦因素「不僅僅是一個外部因素」。中國是與巴基斯坦共同反印的利益相關者。因此，對新德里的外交和安全政策而言，印度必須始終考慮中巴合作。

她提到，北京向伊斯蘭馬巴德提供了「日益先進的軍事平台」。「目前，中印雙方都選擇忽視這個問題，但這是不可持續的，尤其是在印巴關係仍然不穩定的情況下」。

不過，林民旺表示，中印在全球、經濟和區域議題上擁有廣泛的合作機遇，「對抗並非絕對」。賀先青也說，開放的溝通是維持兩國關係發展動能的關鍵，「存在分歧是正常的，但具體的爭端不應與雙邊關係的整體發展軌跡掛鉤」。