快訊

恐釀血栓！1日常動作成搭機途中禁忌 物理治療師揭自救方法

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

聽新聞
0:00 / 0:00

南海生態遭破壞！菲參議院採納決議 要求大陸賠償2116億元

中央社／ 馬尼拉21日專電
菲律賓參議員洪迪薇。圖／美聯社
菲律賓參議員洪迪薇。圖／美聯社

菲律賓參議院今天採納參議員洪迪薇提出的決議案，要求行政部門透過外交及法律壓力，要求中國政府為在南海菲索海域造成的環境破壞，賠償約新台幣2116億元金額。

洪迪薇（Risa Hontiveros）今天傍晚在臉書公開了她提出的參議院第85號決議案，並寫道「中國，賠錢。」

決議案指出，中國在「西菲律賓海」的「非法活動」每年估計造成330億披索（約新台幣176億元），自菲律賓於2013年針對中國提出國際仲裁以來，累計約達3960億披索。

洪迪薇在決議案中說明，環境破壞金額是依據國際學術期刊「生態系統服務」（Ecosystem Services）於2012年所作的研究來估算，每公頃珊瑚礁的年度基準價值為35萬3429美元。

決議案也提到，2024年至少有251艘中國船艦進入菲律賓專屬經濟區，創下歷史新高，包括有28艘中國海警船、16艘中國人民解放軍軍艦、204艘海上民兵船和3艘中國科研船。

洪迪薇引述菲律賓海岸防衛隊、國際仲裁結果，指控中國民兵船活動、中國漁民以破壞珊瑚礁生態方式捕撈瀕危物種，以及中國政府在南海填海造島工程，為傷害珊瑚礁生態的罪魁禍首。

她說，中國以賠償形式提供的資金，可以用來恢復脆弱的海洋生態系統。

菲律賓政府7月才剛指控，1艘中國民兵船在鐵線礁一帶擱淺，在使用「降落傘錨」（parachute anchor）時，破壞了大片珊瑚礁，損失上看1100萬披索。

決議案也提到，中國於8月11日動用驅逐艦追逐菲律賓海岸防衛隊船艦，雖然最後是與中國自家海警船相撞，但以軍艦來對付菲國民用性質船艦，已是升高緊張的行為。

觀察人士稱，雖然參議院決議案不具法律約束力，但展現國會對南海議題的強硬立場。

洪迪薇曾於2023年5月訪台，會見時任總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍以及外交部長吳釗燮。她當時表達對台灣民主的支持，她認為民主將促進各國人民之間的和平，也將帶來國際關係的和平與穩定。

南海 菲律賓

延伸閱讀

玲玲颱風今晚登陸日本九州 氣象署指關注另1熱帶系統周末外圍水氣影響

颱風接力生成？ 專家估準「玲玲」登陸日本九州 準「劍魚」對台影響曝

南海海槽若發布「巨大地震警戒」 日本估52萬人需提前避難

澳洲在南海展開史上最大海外聯合軍演 與菲律賓攜手

相關新聞

南海生態遭破壞！菲參議院採納決議 要求大陸賠償2116億元

菲律賓參議院今天採納參議員洪迪薇提出的決議案，要求行政部門透過外交及法律壓力，要求中國政府為在南海菲索海域造成的環境破壞...

中印開始重建關係 外媒分析：兩國互不信任可能只是冷和平

印度被美國課稱高額關稅後，近期與中國重建關係。對此，英文南華早報今天報導引述多名中印專家分析，鑑於兩國互不信任，挑戰依然...

自民黨幹事長森山裕去留受關注 恐牽動石破茂下台時機

日本自民黨幹事長森山裕是日相石破茂執政的要角，他的去留正受到關注。日媒分析，若他因參院選舉結果引咎辭職，石破茂執政將遭遇...

純淨環境受威脅…南極訪客數大增 加劇汙染、百噸雪加速融化

科學家警告，隨著遊客數不斷攀升與研究計畫規模擴大，南極洲環境汙染日益加劇。這片全球最純淨的自然環境之一，同時面臨人為氣候...

美參議員致函魯比歐 籲要求以色列允許記者進入加薩

17名美國聯邦參議員今天致函國務卿魯比歐，呼籲美國要求以色列允許記者進入加薩走廊（Gaza Strip），並保障其人身安...

以色列攻佔加薩市 歐盟各國施壓放棄建立西岸定居點

以色列展開攻佔加薩市的初步行動，歐盟與義大利等多個成員國再度嚴詞聲明，以色列批准在約旦河西岸建立定居點是不可接受的，且違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。