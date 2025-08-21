南海生態遭破壞！菲參議院採納決議 要求大陸賠償2116億元

菲律賓參議院今天採納參議員洪迪薇提出的決議案，要求行政部門透過外交及法律壓力，要求中國政府為在南海菲索海域造成的環境破壞，賠償約新台幣2116億元金額。

洪迪薇（Risa Hontiveros）今天傍晚在臉書公開了她提出的參議院第85號決議案，並寫道「中國，賠錢。」

決議案指出，中國在「西菲律賓海」的「非法活動」每年估計造成330億披索（約新台幣176億元），自菲律賓於2013年針對中國提出國際仲裁以來，累計約達3960億披索。

洪迪薇在決議案中說明，環境破壞金額是依據國際學術期刊「生態系統服務」（Ecosystem Services）於2012年所作的研究來估算，每公頃珊瑚礁的年度基準價值為35萬3429美元。

決議案也提到，2024年至少有251艘中國船艦進入菲律賓專屬經濟區，創下歷史新高，包括有28艘中國海警船、16艘中國人民解放軍軍艦、204艘海上民兵船和3艘中國科研船。

洪迪薇引述菲律賓海岸防衛隊、國際仲裁結果，指控中國民兵船活動、中國漁民以破壞珊瑚礁生態方式捕撈瀕危物種，以及中國政府在南海填海造島工程，為傷害珊瑚礁生態的罪魁禍首。

她說，中國以賠償形式提供的資金，可以用來恢復脆弱的海洋生態系統。

菲律賓政府7月才剛指控，1艘中國民兵船在鐵線礁一帶擱淺，在使用「降落傘錨」（parachute anchor）時，破壞了大片珊瑚礁，損失上看1100萬披索。

決議案也提到，中國於8月11日動用驅逐艦追逐菲律賓海岸防衛隊船艦，雖然最後是與中國自家海警船相撞，但以軍艦來對付菲國民用性質船艦，已是升高緊張的行為。

觀察人士稱，雖然參議院決議案不具法律約束力，但展現國會對南海議題的強硬立場。

洪迪薇曾於2023年5月訪台，會見時任總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍以及外交部長吳釗燮。她當時表達對台灣民主的支持，她認為民主將促進各國人民之間的和平，也將帶來國際關係的和平與穩定。