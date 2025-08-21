自民黨幹事長森山裕去留受關注 恐牽動石破茂下台時機

日本自民黨幹事長森山裕是日相石破茂執政的要角，他的去留正受到關注。日媒分析，若他因參院選舉結果引咎辭職，石破茂執政將遭遇更大阻力，甚至恐影響石破茂宣布下台的時機。

日本聯合執政的自民黨及公明黨（自公）在7月的參議院大選遭遇歷史性大敗，身兼自民黨總裁（主席）的石破茂表明持續執政，但黨內要求他下台的聲浪增大。

「讀賣新聞」今天報導，自公從去年10月眾議院大選後，在眾院失去過半席次，淪為少數執政黨。而這段期間，國會得以維持運作，很大程度仰賴森山裕的協調手腕，以及他與在野黨之間的溝通管道。

然而，負責在黨內外穿針引線的森山裕7月28日曾表示，黨內彙整參院選舉結果報告書後，將說明「身為幹事長的個人責任問題」，到了本月8日，他在自民黨兩院議員總會上，曾暗示會在總結選舉敗因之後辭職。

而這份報告書預計在下週以後出爐。

報導指出，若森山裕辭去自民黨幹事長，其他黨內高層似乎將跟進：選舉對策委員長木原誠二有意在總結選舉敗因過後辭職，而政務調查會長（政調會長）小野寺五典、總務會長鈴木俊一，也在森山裕去職為前提的情況下，向周邊人士透露有意辭職。

而如果上述「黨四役」全數去職的話，無可避免會重創石破茂政府運作，以及石破茂的領導威信。自民黨內4要職一般被稱為「黨四役」，包括幹事長、總務會長、政調會長及選舉對策委員長。

過去一段時間，森山裕一邊支持石破茂，一邊為相關「收尾」而費心。他在兩院議員懇談會前，先後會見前首相麻生太郎、菅義偉與岸田文雄3人，傳達自己去留的相關想法。

至於石破茂本人的態度，自民黨本月初召開兩院議員總會時，他在會中為參議院選舉結果道歉之外，重申有意續任。

日本放送協會（NHK）報導，相繼有人在這場非公開會議主張應該提前舉行總裁選舉，自民黨的總裁選舉管理委員會也因此決定開始評估之後的相關程序。