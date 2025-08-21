快訊

比請3休9更狂！未來2個月4大連假待休 9月底起最多可串出16天長假

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

台64連環車禍…重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

純淨環境受威脅…南極訪客數大增 加劇汙染、百噸雪加速融化

中央社／ 聖地牙哥21日綜合外電報導
圖／法新社
圖／法新社

科學家警告，隨著遊客數不斷攀升與研究計畫規模擴大，南極洲環境汙染日益加劇。這片全球最純淨的自然環境之一，同時面臨人為氣候變遷威脅。

法新社報導，國際研究團隊昨天在一項新研究中指出，南極地區人類活動頻繁的區域，重金屬細懸浮微粒濃度比40年前高出10倍。

這一變化與觀光人潮成長有關。國際南極旅遊組織協會（IAATO）數據顯示，過去20年間，每年造訪南極洲的旅客數已從2萬人增加至12萬人。

這項發表在「自然永續期刊」（NatureSustainability）的研究指出，人類在南極活動日增，船隻、飛機、車輛與配套基礎設施燃燒化石燃料，造成汙染，其中載運觀光客的船隻使用重質燃料，是鎳、銅、鋅、鉛等細懸浮微粒的主要來源。

共同研究者之一、荷蘭格羅寧根大學（University ofGroningen, UG）科學家柯戴羅（Raul Cordero）向法新社表示，遊客常到的地區因汙染粒子存在，融雪速度更快。他說：「單一遊客也會加速100噸雪的融化。」

來自智利與德國等國的學者，耗時4年在南極洲旅行2000公里，進行汙染監測。柯戴羅指出，科學探勘也會加劇重金屬含量，長期研究計畫對環境的影響可能是單一遊客的10倍。

該研究同時肯定已邁出保護南極洲的「重大一步」，包括禁用高汙染的重質燃料油，以及觀光業採用電動混和船。

不過研究強調，結果顯示仍需持續努力，以降低人類活動對南極洲造成的環境負擔，其中包括加速再生能源取代化石燃料的進程。

南極 科學家 觀光客 氣候變遷 細懸浮微粒

延伸閱讀

倖田來未獻聲！唱「ChaO，我代表人類跟人魚結婚了」主題曲　MV大公開

科學人／猴子也愛看「衝突影片」！科學家：和人類一樣喜歡八卦

兩大粵菜名廚攜手！一星粵菜「雋」全新三款套餐 每人2680元起

枸杞全數驗出重金屬，有機也中鏢！重金屬長期攝取恐傷腎 專家揭安全吃法

相關新聞

純淨環境受威脅…南極訪客數大增 加劇汙染、百噸雪加速融化

科學家警告，隨著遊客數不斷攀升與研究計畫規模擴大，南極洲環境汙染日益加劇。這片全球最純淨的自然環境之一，同時面臨人為氣候...

美參議員致函魯比歐 籲要求以色列允許記者進入加薩

17名美國聯邦參議員今天致函國務卿魯比歐，呼籲美國要求以色列允許記者進入加薩走廊（Gaza Strip），並保障其人身安...

以色列攻佔加薩市 歐盟各國施壓放棄建立西岸定居點

以色列展開攻佔加薩市的初步行動，歐盟與義大利等多個成員國再度嚴詞聲明，以色列批准在約旦河西岸建立定居點是不可接受的，且違...

女性政治人物罵不得？性別之外，還有階級、文化的多重結構

近年來，不論是在台灣還是國際社會，都可以看到越來越多女性投身政治，其中更不乏保守派的女性。在認可身分政治意義之下，批判右派女性政治人物有時確實具有挑戰，亦即如何在「認可女性現身」與「女性身體不代表性別意識」兩者之間如何平衡。儘管我們確實希望看到更多女性投身政治，但也必須清楚知道，從柴契爾到梅洛尼，右派的女性政治人物上台往往不代表女性權益上升，反而可能是傷害。在台灣亦如是。當面對藍白營的女性政治人物時，性別不能做為唯一分析視角。因為女性也可能透過服從、參與父權社會裡的性別秩序與角色期待，進而鞏固父權社會的權力分配機制。因為厭女情結透過獎勵和懲罰雙線進行，願意加入這一套性別秩序的女性，確實可以獲得某些紅利。而一個值得問的問題會是：什麼樣的女性被允許加入這套秩序？

印中關係持續改善 印度將簡化大陸商務簽證流程

印度與中國關係逐漸改善之際，印度準備簡化中國人申請商務簽證的流程，讓小米、比亞迪等中國大型企業的高階主管，能再次持商務簽踏...

紐西蘭國安威脅報告：外國干預與間諜活動威脅益增

根據今天披露的情報報告，紐西蘭正面臨近來最嚴峻的國家安全挑戰，外國干預與間諜活動威脅日益增加，尤其是來自中國的威脅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。