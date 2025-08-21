純淨環境受威脅…南極訪客數大增 加劇汙染、百噸雪加速融化
科學家警告，隨著遊客數不斷攀升與研究計畫規模擴大，南極洲環境汙染日益加劇。這片全球最純淨的自然環境之一，同時面臨人為氣候變遷威脅。
法新社報導，國際研究團隊昨天在一項新研究中指出，南極地區人類活動頻繁的區域，重金屬細懸浮微粒濃度比40年前高出10倍。
這一變化與觀光人潮成長有關。國際南極旅遊組織協會（IAATO）數據顯示，過去20年間，每年造訪南極洲的旅客數已從2萬人增加至12萬人。
這項發表在「自然永續期刊」（NatureSustainability）的研究指出，人類在南極活動日增，船隻、飛機、車輛與配套基礎設施燃燒化石燃料，造成汙染，其中載運觀光客的船隻使用重質燃料，是鎳、銅、鋅、鉛等細懸浮微粒的主要來源。
共同研究者之一、荷蘭格羅寧根大學（University ofGroningen, UG）科學家柯戴羅（Raul Cordero）向法新社表示，遊客常到的地區因汙染粒子存在，融雪速度更快。他說：「單一遊客也會加速100噸雪的融化。」
來自智利與德國等國的學者，耗時4年在南極洲旅行2000公里，進行汙染監測。柯戴羅指出，科學探勘也會加劇重金屬含量，長期研究計畫對環境的影響可能是單一遊客的10倍。
該研究同時肯定已邁出保護南極洲的「重大一步」，包括禁用高汙染的重質燃料油，以及觀光業採用電動混和船。
不過研究強調，結果顯示仍需持續努力，以降低人類活動對南極洲造成的環境負擔，其中包括加速再生能源取代化石燃料的進程。
