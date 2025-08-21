阿富汗總理會見王毅 陸外交部避答是否承認塔利班政權

快訊

中央社／ 台北21日電
中國大陸外長王毅赴阿富汗。圖／新華社

阿富汗總理阿洪德20日接見到訪的中國外長王毅，阿洪德感謝中方在國際上為阿富汗仗義執言，王毅則指中方體現了發展對阿富汗關係的真誠願望。但中國外交部發言人毛寧今天仍避答中方是否會承認塔利班政府。

中國外交部今天下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有外媒提問，俄羅斯7月已正式承認阿富汗塔利班政府，中方是否會承認塔利班政府？

根據報導，毛寧僅回答，中國奉行「面向全體阿富汗人民的友好政策」，中方願與阿方一道推動兩國關係向前發展。

新華社稍早報導，阿洪德（Mohammad HasanAkhund）20日在阿富汗首都喀布爾會見到訪的王毅。

阿洪德宣稱，中國政府和人民始終對阿富汗抱有善意和積極態度，感謝中方在國際上為阿富汗「仗義執言」。中國是「世界上的正義力量」，始終致力於與阿方和各國開展友好合作，共同發展進步。

他又說，歷史證明，那些企圖干涉別國的國家將自食其果，而奉行友好政策的國家才能成功，這正是「中國的獨到之處」。阿方與中方一樣堅持不干涉內政原則，願與各國友好相處、展開合作。

阿洪德提到，過去20多年阿富汗飽經戰火，亂象叢生，一些西方國家至今仍對阿富汗惡意抹黑。阿富汗政府將全力化解問題，推進發展，改善民生，不願也不會給別國製造麻煩。阿方期待與中方加強合作，推進積極、可持續的友好關係，「絕不允許任何勢力利用阿富汗領土威脅中國」，將始終與中國站在一起。

王毅則說，中方一貫奉行不干涉內政原則，尊重阿富汗人民的選擇，尊重阿富汗獨特文化傳統，尊重阿富汗「根據國情確立的治理模式」，支持阿富汗堅持獨立自主，實現發展振興。中國國家主席習近平提出構建「周邊命運共同體」，阿富汗不可或缺，應是這一進程中的重要成員。

他說，歷史上帝國主義者、殖民主義者、霸權主義者都想侵占阿富汗，都以失敗告終，這樣的圖謀今後也不會成功。中方一貫主張大小國家一律平等，反對以強凌弱、以大欺小，各國應平等相待、合作共贏。這個世界不應富者愈富、貧者愈窮，每個國家包括阿富汗都有實現發展振興的權利。

王毅說，阿富汗政局變化（塔利班再度執政）後，中國外長兩次到訪（指王毅本人），體現了中方發展對阿富汗關係、弘揚傳統友好的真誠願望。中方作為阿富汗的鄰國將繼續主持公道，反對單邊霸凌，與阿方展開各領域合作。

王毅還提到，加強安全合作將為經濟合作提供必要保障。而「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動，倡導新疆獨立）是聯合國安理會認定的恐怖組織，希望阿方重視中方關切，加大打擊力度。

