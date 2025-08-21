巴西前總統政變案將開庭 警控波索納洛父子妨礙司法

巴西警方今天要求以「妨礙司法」罪名，起訴前總統波索納洛與其子愛德華多，指控他們試圖干預波索納洛密謀政變案的審判。審判將於9月舉行。

法新社報導，巴西最高法院將在9月2日至12日審判波索納洛（Jair Bolsonaro）密謀政變的案件，波索納洛於2019年至2022年間擔任巴西總統。

警方同時揭露波索納洛去年曾計畫向阿根廷申請庇護，若他承認於2022年密謀推翻贏得總統選舉的現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），將面臨40年刑期。

警方在今天公布的1份報告中表示，他們在波索納洛的手機中找到長達33頁的草稿，寫給阿根廷右翼總統米雷伊（Javier Milei），請求庇護。

信件標註的日期為2024年2月警方對波索納洛展開調查幾日後，他在信中自稱是「政治迫害」的受害者。

根據負責審判波索納洛案的大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的裁決，最高法院認定這份文件顯示波索納洛有「確切的潛逃風險」。莫瑞斯要求波索納洛的辯護團隊在48小時內做說明。

警方也在報告中指控，波索納洛在美國的兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）「意圖干擾刑事審判」。

愛德華多向美國官員遊說，希望美國對巴西最高法院施壓，以干預未來對波索納洛的審判。

警方建議以「脅迫司法程序」與「破壞民主法治」起訴2人。2項罪名合併最高可達12年刑期。

是否接受警方建議最終由檢察官辦公室決定。