快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

巴西前總統政變案將開庭 警控波索納洛父子妨礙司法

中央社／ 巴西利亞20日綜合外電報導
巴西前總統波索納洛。圖／歐新社
巴西前總統波索納洛。圖／歐新社

巴西警方今天要求以「妨礙司法」罪名，起訴前總統波索納洛與其子愛德華多，指控他們試圖干預波索納洛密謀政變案的審判。審判將於9月舉行。

法新社報導，巴西最高法院將在9月2日至12日審判波索納洛（Jair Bolsonaro）密謀政變的案件，波索納洛於2019年至2022年間擔任巴西總統。

警方同時揭露波索納洛去年曾計畫向阿根廷申請庇護，若他承認於2022年密謀推翻贏得總統選舉的現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），將面臨40年刑期。

警方在今天公布的1份報告中表示，他們在波索納洛的手機中找到長達33頁的草稿，寫給阿根廷右翼總統米雷伊（Javier Milei），請求庇護。

信件標註的日期為2024年2月警方對波索納洛展開調查幾日後，他在信中自稱是「政治迫害」的受害者。

根據負責審判波索納洛案的大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的裁決，最高法院認定這份文件顯示波索納洛有「確切的潛逃風險」。莫瑞斯要求波索納洛的辯護團隊在48小時內做說明。

警方也在報告中指控，波索納洛在美國的兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）「意圖干擾刑事審判」。

愛德華多向美國官員遊說，希望美國對巴西最高法院施壓，以干預未來對波索納洛的審判。

警方建議以「脅迫司法程序」與「破壞民主法治」起訴2人。2項罪名合併最高可達12年刑期。

是否接受警方建議最終由檢察官辦公室決定。

巴西 波索納洛

延伸閱讀

川普對巴西關稅大逆轉…50％高稅一夕降回10％ 被嗆：欺善怕惡？

被課50%高額關稅！巴西總統說「沒理由怕川普」要硬起來談判

川普挺盟友波索納洛 對巴西加徵關稅至50%

審前總統政變案法官簽證遭美撤銷 巴西總統魯拉譴責

相關新聞

純淨環境受威脅…南極訪客數大增 加劇汙染、百噸雪加速融化

科學家警告，隨著遊客數不斷攀升與研究計畫規模擴大，南極洲環境汙染日益加劇。這片全球最純淨的自然環境之一，同時面臨人為氣候...

美參議員致函魯比歐 籲要求以色列允許記者進入加薩

17名美國聯邦參議員今天致函國務卿魯比歐，呼籲美國要求以色列允許記者進入加薩走廊（Gaza Strip），並保障其人身安...

以色列攻佔加薩市 歐盟各國施壓放棄建立西岸定居點

以色列展開攻佔加薩市的初步行動，歐盟與義大利等多個成員國再度嚴詞聲明，以色列批准在約旦河西岸建立定居點是不可接受的，且違...

女性政治人物罵不得？性別之外，還有階級、文化的多重結構

近年來，不論是在台灣還是國際社會，都可以看到越來越多女性投身政治，其中更不乏保守派的女性。在認可身分政治意義之下，批判右派女性政治人物有時確實具有挑戰，亦即如何在「認可女性現身」與「女性身體不代表性別意識」兩者之間如何平衡。儘管我們確實希望看到更多女性投身政治，但也必須清楚知道，從柴契爾到梅洛尼，右派的女性政治人物上台往往不代表女性權益上升，反而可能是傷害。在台灣亦如是。當面對藍白營的女性政治人物時，性別不能做為唯一分析視角。因為女性也可能透過服從、參與父權社會裡的性別秩序與角色期待，進而鞏固父權社會的權力分配機制。因為厭女情結透過獎勵和懲罰雙線進行，願意加入這一套性別秩序的女性，確實可以獲得某些紅利。而一個值得問的問題會是：什麼樣的女性被允許加入這套秩序？

印中關係持續改善 印度將簡化大陸商務簽證流程

印度與中國關係逐漸改善之際，印度準備簡化中國人申請商務簽證的流程，讓小米、比亞迪等中國大型企業的高階主管，能再次持商務簽踏...

紐西蘭國安威脅報告：外國干預與間諜活動威脅益增

根據今天披露的情報報告，紐西蘭正面臨近來最嚴峻的國家安全挑戰，外國干預與間諜活動威脅日益增加，尤其是來自中國的威脅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。