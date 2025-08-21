亞馬遜森林火災面積銳減 巴西迎氣候峰會添利多

快訊

中央社／ 里約熱內盧20日綜合外電報導

環境監測平台「巴西生態系統地圖」今天表示，亞馬遜雨林7月因火災焚毀的面積較去年同期銳減65%，這對正準備主辦聯合國氣候變遷大會的巴西政府是一大助力。

法新社報導，衛星影像顯示，世界最大熱帶森林亞馬遜上個月有14萬3000公頃土地遭大火焚毀，與去年同期在歷史性乾旱下創下火災紀錄的數字相比顯著下降。

這個數字是自「巴西生態系統地圖」（MapBiomas）2019年開始每月以衛星勘測火災損失以來的最低紀錄，距離巴西總統魯拉（Luiz InacioLula da Silva）在亞馬遜城市貝倫（Belem）主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）僅剩3個月時間。

巴西全國7月有74萬8000公頃土地被大火吞噬，較去年下降40%。

今年1月至7月間，巴西全國累計燒毀245萬公頃土地，與2024年同期相比下降59%。

亞馬遜環境研究所（Amazon Environmental ResearchInstitute）研究員馬騰奈克森（Felipe Martenexen）將火災情況改善歸因於今年「更強烈、更持續的雨季」。

巴西 魯拉 亞馬遜森林大火

