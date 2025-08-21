美參議員致函魯比歐 籲要求以色列允許記者進入加薩

快訊

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
17名美國聯邦參議員今天致函國務卿魯比歐，呼籲美國要求以色列允許記者進入加薩走廊（Gaza Strip），並保障其人身安全。

法新社報導，美國參議員連署致函魯比歐（MarcoRubio）前一週，以色列在加薩發動的一場攻擊，導致多名駐巴勒斯坦記者罹難。

這群民主黨籍參議員發表聲明說：「美國必須向以色列表明，禁止與審查媒體機構，以及鎖定或威脅新聞工作者的行徑都令人無法接受，必須即刻停止。」

這封致魯比歐的信函表示：「我們敦促您向以色列政府施壓，要求其保護加薩地區的記者，並允許國際媒體進入該地區採訪。」魯比歐是以色列的堅定支持者。

以色列上週在加薩發動空襲，造成4名卡達半島電視台（Al Jazeera）記者身亡，包含該電視台駐加薩特派員夏立夫（Anas al-Sharif），以及2名自由新聞工作者。這起事件引發國際社會強烈譴責。

信中譴責這起攻擊事件，寫道：「這場攻擊行動缺乏具說服力的軍事目標，顯然是以色列公開坦承鎖定並殺害向全球揭露加薩慘況的記者，此舉恐怕已違反國際法。」

參與連署的參議員包括麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）、夏威夷州參議員夏茨（BrianSchatz）、維吉尼亞州參議員凱恩（Tim Kaine）與其他13位民主黨參議員，以及無黨籍佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

近年來，不論是在台灣還是國際社會，都可以看到越來越多女性投身政治，其中更不乏保守派的女性。在認可身分政治意義之下，批判右派女性政治人物有時確實具有挑戰，亦即如何在「認可女性現身」與「女性身體不代表性別意識」兩者之間如何平衡。儘管我們確實希望看到更多女性投身政治，但也必須清楚知道，從柴契爾到梅洛尼，右派的女性政治人物上台往往不代表女性權益上升，反而可能是傷害。在台灣亦如是。當面對藍白營的女性政治人物時，性別不能做為唯一分析視角。因為女性也可能透過服從、參與父權社會裡的性別秩序與角色期待，進而鞏固父權社會的權力分配機制。因為厭女情結透過獎勵和懲罰雙線進行，願意加入這一套性別秩序的女性，確實可以獲得某些紅利。而一個值得問的問題會是：什麼樣的女性被允許加入這套秩序？

