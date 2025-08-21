美參議員致函魯比歐 籲要求以色列允許記者進入加薩

17名美國聯邦參議員今天致函國務卿魯比歐，呼籲美國要求以色列允許記者進入加薩走廊（Gaza Strip），並保障其人身安全。

法新社報導，美國參議員連署致函魯比歐（MarcoRubio）前一週，以色列在加薩發動的一場攻擊，導致多名駐巴勒斯坦記者罹難。

這群民主黨籍參議員發表聲明說：「美國必須向以色列表明，禁止與審查媒體機構，以及鎖定或威脅新聞工作者的行徑都令人無法接受，必須即刻停止。」

這封致魯比歐的信函表示：「我們敦促您向以色列政府施壓，要求其保護加薩地區的記者，並允許國際媒體進入該地區採訪。」魯比歐是以色列的堅定支持者。

以色列上週在加薩發動空襲，造成4名卡達半島電視台（Al Jazeera）記者身亡，包含該電視台駐加薩特派員夏立夫（Anas al-Sharif），以及2名自由新聞工作者。這起事件引發國際社會強烈譴責。

信中譴責這起攻擊事件，寫道：「這場攻擊行動缺乏具說服力的軍事目標，顯然是以色列公開坦承鎖定並殺害向全球揭露加薩慘況的記者，此舉恐怕已違反國際法。」

參與連署的參議員包括麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）、夏威夷州參議員夏茨（BrianSchatz）、維吉尼亞州參議員凱恩（Tim Kaine）與其他13位民主黨參議員，以及無黨籍佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）。