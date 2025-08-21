快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

以色列攻佔加薩市 歐盟各國施壓放棄建立西岸定居點

中央社／ 羅馬21日專電
以色列軍方20日宣布展開攻佔加薩市的初步行動，並徵召約6萬名後備軍人，以色列的坦克已開進加薩市郊區。圖／法新社
以色列軍方20日宣布展開攻佔加薩市的初步行動，並徵召約6萬名後備軍人，以色列的坦克已開進加薩市郊區。圖／法新社

以色列展開攻佔加薩市的初步行動，歐盟義大利等多個成員國再度嚴詞聲明，以色列批准在約旦河西岸建立定居點是不可接受的，且違反國際法，將破壞解決爭端的兩國方案，呼籲以色列立刻放棄行動。

以色列軍方20日宣布展開攻佔加薩市（Gaza City）的初步行動，並徵召約6萬名後備軍人，以色列的坦克已開進加薩市郊區。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）昨晚透過社交平台X發文指出，以色列批准在西岸地區建立新定居點的決定是「不可接受的」，違反了國際法，並可能損害解決問題的兩國方案。義大利政府正以堅定信念與承諾努力實現兩國方案。

兩國方案（two-state solution）是指以色列和巴勒斯坦都建立獨立國家的方案，以解決以巴衝突。目前已有英、法、加拿大、澳洲等多國表態將承認巴勒斯坦國；路透社/益普索（Reuters/Ipsos）近日民調顯示，有近6成美國民眾認為應承認巴勒斯坦國。

塔加尼表示，義大利與歐洲夥伴共同敦促以色列政府與巴勒斯坦權力機構合作，共同加強整個地區的穩定。

歐盟對外事務部（EEAS）發表聲明指出，以色列當局決定推進西岸定居點計劃，破壞了兩國解決方案，違反國際法，歐盟敦促以色列放棄這項決定，歐盟強調此舉影響深遠，有必要考慮採取措施，維護兩國方案的可行性。

聯合國20日譴責以色列政府批准在約旦河西岸建造新定居點的決定。聯合國發言人杜雅里克（StephaneDujarric）回應媒體提問表示，聯合國反對在被佔領土上進行任何定居點活動，這些活動違反國際法，並違反相關決議。

杜雅里克表示，聯合國譴責以色列此一決定，這將打擊解決爭端的兩國方案，聯合國呼籲以色列政府停止行動，尊重國際法規範下的義務。

以色列20日批准在佔領的約旦河西岸（West Bank）當中1塊區域進行重大造鎮計畫，要蓋約3400間住宅。這塊具高度敏感性的區域又稱E1，位在耶路撒冷正東方與以色列屯墾聚落里阿杜敏（Maale Adumim）之間，總面積約12平方公里。

歐盟 約旦 以色列 義大利 國際法

延伸閱讀

馬克宏批以色列接管加薩只會釀災 1方案唯一可行

高校太卷？7月底才結婚的廣東副教授輕生 老師赫赫有名

以軍進占加薩…以將在西岸推屯墾計畫 毀巴建國希望

民調：58%美國人認為聯合國成員國應承認巴勒斯坦國

相關新聞

女性政治人物罵不得？性別之外，還有階級、文化的多重結構

近年來，不論是在台灣還是國際社會，都可以看到越來越多女性投身政治，其中更不乏保守派的女性。在認可身分政治意義之下，批判右派女性政治人物有時確實具有挑戰，亦即如何在「認可女性現身」與「女性身體不代表性別意識」兩者之間如何平衡。儘管我們確實希望看到更多女性投身政治，但也必須清楚知道，從柴契爾到梅洛尼，右派的女性政治人物上台往往不代表女性權益上升，反而可能是傷害。在台灣亦如是。當面對藍白營的女性政治人物時，性別不能做為唯一分析視角。因為女性也可能透過服從、參與父權社會裡的性別秩序與角色期待，進而鞏固父權社會的權力分配機制。因為厭女情結透過獎勵和懲罰雙線進行，願意加入這一套性別秩序的女性，確實可以獲得某些紅利。而一個值得問的問題會是：什麼樣的女性被允許加入這套秩序？

美參議員致函魯比歐 籲要求以色列允許記者進入加薩

17名美國聯邦參議員今天致函國務卿魯比歐，呼籲美國要求以色列允許記者進入加薩走廊（Gaza Strip），並保障其人身安...

以色列攻佔加薩市 歐盟各國施壓放棄建立西岸定居點

以色列展開攻佔加薩市的初步行動，歐盟與義大利等多個成員國再度嚴詞聲明，以色列批准在約旦河西岸建立定居點是不可接受的，且違...

印中關係持續改善 印度將簡化大陸商務簽證流程

印度與中國關係逐漸改善之際，印度準備簡化中國人申請商務簽證的流程，讓小米、比亞迪等中國大型企業的高階主管，能再次持商務簽踏...

紐西蘭國安威脅報告：外國干預與間諜活動威脅益增

根據今天披露的情報報告，紐西蘭正面臨近來最嚴峻的國家安全挑戰，外國干預與間諜活動威脅日益增加，尤其是來自中國的威脅

馬克宏批以色列接管加薩只會釀災 1方案唯一可行

法國總統馬克宏20日在社交媒體發文說，以色列計畫在巴勒斯坦加薩地帶實施的軍事行動，只會為巴以人民帶來「災難」，並在該地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。