以色列攻佔加薩市 歐盟各國施壓放棄建立西岸定居點

以色列展開攻佔加薩市的初步行動，歐盟與義大利等多個成員國再度嚴詞聲明，以色列批准在約旦河西岸建立定居點是不可接受的，且違反國際法，將破壞解決爭端的兩國方案，呼籲以色列立刻放棄行動。

以色列軍方20日宣布展開攻佔加薩市（Gaza City）的初步行動，並徵召約6萬名後備軍人，以色列的坦克已開進加薩市郊區。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）昨晚透過社交平台X發文指出，以色列批准在西岸地區建立新定居點的決定是「不可接受的」，違反了國際法，並可能損害解決問題的兩國方案。義大利政府正以堅定信念與承諾努力實現兩國方案。

兩國方案（two-state solution）是指以色列和巴勒斯坦都建立獨立國家的方案，以解決以巴衝突。目前已有英、法、加拿大、澳洲等多國表態將承認巴勒斯坦國；路透社/益普索（Reuters/Ipsos）近日民調顯示，有近6成美國民眾認為應承認巴勒斯坦國。

塔加尼表示，義大利與歐洲夥伴共同敦促以色列政府與巴勒斯坦權力機構合作，共同加強整個地區的穩定。

歐盟對外事務部（EEAS）發表聲明指出，以色列當局決定推進西岸定居點計劃，破壞了兩國解決方案，違反國際法，歐盟敦促以色列放棄這項決定，歐盟強調此舉影響深遠，有必要考慮採取措施，維護兩國方案的可行性。

聯合國20日譴責以色列政府批准在約旦河西岸建造新定居點的決定。聯合國發言人杜雅里克（StephaneDujarric）回應媒體提問表示，聯合國反對在被佔領土上進行任何定居點活動，這些活動違反國際法，並違反相關決議。

杜雅里克表示，聯合國譴責以色列此一決定，這將打擊解決爭端的兩國方案，聯合國呼籲以色列政府停止行動，尊重國際法規範下的義務。

以色列20日批准在佔領的約旦河西岸（West Bank）當中1塊區域進行重大造鎮計畫，要蓋約3400間住宅。這塊具高度敏感性的區域又稱E1，位在耶路撒冷正東方與以色列屯墾聚落里阿杜敏（Maale Adumim）之間，總面積約12平方公里。