印中關係持續改善 印度將簡化大陸商務簽證流程

中央社／ 新德里21日專電
印度與中國大陸關係逐漸改善，印度準備簡化中國人申請商務簽證的流程。圖／美聯社資料照
印度與中國關係逐漸改善之際，印度準備簡化中國人申請商務簽證的流程，讓小米、比亞迪等中國大型企業的高階主管，能再次持商務簽踏進印度。

印度與中國2020年6月時，於拉達克（Ladakh）東部加萬谷（Galwan Valley）地區爆發衝突，兩國關係陷入嚴重緊張，印度開始對發給中國人簽證一事變得更為謹慎，也透過需經許多不同部門審核的方式，加強對中國企業投資的監管。

印度經濟時報（Economic Times）報導，印度對於中國人商務簽證鬆綁，將讓小米、vivo、比亞迪、OPPO、海爾等公司的高階主管，在時隔5年後，重新回到印度。

印度時報（Times of India）提到，知情官員表示，規定一旦開始放寬，大多數中國非技術類高階人士的簽證申請，都將獲得核可。

印度在過去的近1年時間，對從事技術性工作中國公民的簽證核發有諸多限制，尤其是與生產激勵計畫（PLI）相關企業的中國人士，想要拿商務簽到印度，困難度十分高。

但在美國總統川普的關稅政策下，印度商品要進到美國，得被課徵50%的關稅，間接促使印度與中國雙邊關係的改善，兩國的外交部長先後互訪，中國外交部長王毅在剛結束的訪問中，甚至與印度總理莫迪（Narendra Modi）見了面。

莫迪也將在這個月底赴中國天津，參加上海合作組織（SCO）高峰會，屆時他預料將與中國國家主席習近平會晤。

印度放寬簽證規定，預期將會讓在印度經營的中國企業，更容易和在地企業建立良好的合作伙伴關係。

包括vivo、OPPO、realme等中國企業印度分公司的高階主管，過去幾年受限於簽證問題，都一直待在中國，遠端處理印度的業務。

印度目前發展電子、汽車等產業所需的零件，仍有50%到65%是來自中國，看得出印度製造業對中國的倚賴程度。

印度與中國在王毅剛結束的印度行期間，共同對外表示，同意要透過具體措施，來加強雙方的貿易和投資。

