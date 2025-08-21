紐西蘭國安威脅報告：外國干預與間諜活動威脅益增

根據今天披露的情報報告，紐西蘭正面臨近來最嚴峻的國家安全挑戰，外國干預與間諜活動威脅日益增加，尤其是來自中國的威脅。

紐西蘭安全情報局（New Zealand Security IntelligenceService）報告指出，幾乎可以確定尚未被偵測到的間諜活動正在損害國家利益，而外國勢力正持續鎖定重要組織、基礎設施和技術為目標，企圖竊取敏感資訊。

報告提到：「有些國家，包括中國、俄羅斯和伊朗，意圖透過隱蔽或欺瞞行動來影響討論與決策，或取得有助達成其目標的技術與資訊…紐西蘭已成為這些行動的目標之一。」

報告補充說，中國在這個地區是一個特別「強勢且有實力」的行為者，並展現其從事針對紐西蘭國家利益情報活動的意圖與能力。

路透社報導，中國駐紐西蘭大使館並未立即回應置評請求。

這份以「紐西蘭安全威脅環境」為名的報告每年發布一次，作為政府讓國民更加了解國家正面臨何種風險的部分努力。

身為「五眼聯盟」（Five Eyes）成員之一的紐西蘭不斷強調中國在該地區影響力日增，以及地緣政治緊張局勢升高，並於今年稍早承諾增加國防支出。

紐西蘭安全情報局長漢普頓（Andrew Hampton）表示，必須比當前更認真地看待這些威脅。

漢普頓在與報告同時發布的聲明中說：「我們面臨的威脅形勢正在惡化，為我們的安全與保障帶來直接影響。」

報告同時指出，暴力極端主義威脅日益增長，而最可能發生的攻擊情境仍是受到網路激進化的「獨行者」。

報告強調：「網路資訊空間中的怨恨與對立議題，幾乎可以確定正在助長各類暴力極端主義意識形態在紐西蘭獲得支持。」

美聯社報導，紐西蘭政府今天宣布新一筆27億紐元（約新台幣479億元）的軍事支出，用以汰換老舊飛機。紐國官員表示，此舉是為了因應全球緊張局勢快速升高及安全環境惡化。

紐西蘭政府4月7日首度公布「紐西蘭國防能力計畫」（NZ Defence Capability Plan），目標在未來10年內將國防支出從國內生產毛額（GDP）的1%提高至2%。紐西蘭的軍事支出一直落後美國、英國、加拿大和澳洲這幾個五眼聯盟成員國，而預算增加反映出紐西蘭應對太平洋地區大國間戰略競爭的策略轉變。

紐西蘭計劃採購5架MH-60R海鷹直升機（Seahawkhelicopter），用以替換現有海上艦隊，以及兩架空中巴士（Airbus）A321XLR型飛機，讓服役超過30年、且購入時已是二手的波音（Boeing）757型飛機退役。紐國官員指出，其中直升機的支出超過20億紐元。