南韓總統在明訪日前表態：慰安婦協議是國家承諾「不宜推翻」

南韓中央日報21日報導，即將於23日首次訪問日本的韓國總統李在明，19日接受日本讀賣新聞採訪時，就慰安婦協議及徵用工賠償問題表示：「作為國家的承諾，不宜推翻」，明確表達維持韓國前政府協議的意向。

南韓朴槿惠政府於2015年與日本安倍晉三政府就慰安婦問題達成協議。而尹錫悦政府於2023年針對日本殖民時期強制徵用受害者的訴訟，提出了由韓國政府旗下財團代日本被告企業支付賠償金的「第三方賠償方案」。

據21日《讀賣新聞》報導，李在明表示：「對韓國國民而言，前政府達成的協議極難接受。」他同時指出，慰安婦問題對韓國國民來說是「令人心痛的主題」，「應盡可能承認現實，彼此努力理解，避免對立，逐步尋求解決之道。」

李在明強調：「必須考慮政策的一貫性以及對國家政策的國際信任。同時，也要認真考慮國民、受害者及其遺屬的立場，這是我們同時承擔的兩大責任。」

李在明將於23日起展開為期兩天的訪日行程，與日本首相石破茂舉行峰會。他強調了韓日關係的重要性。這是繼2023年5月前總統尹錫悦訪問廣島後，韓國總統時隔約兩年再次訪日。

李在明表示，日本是「非常重要的存在」，並認為「韓國對日本而言也將是一個有益的存在」。

李在明表示，在與日相石破的首腦會談中，「希望討論韓日可在哪些方面合作」，並表達了在經濟、安全保障及人文交流等廣泛議題上進行討論的意願。

李在明多次強調兩國領袖定期互訪的「穿梭外交」的重要性，稱：「希望日本首相在時間允許時訪問韓國，通過頻繁往來加強實質合作。」

此外，李在明高度評價被認為是推動韓日未來導向合作的1998年金大中-小淵共同宣言，並表示：「希望繼承這一宣言，並發表超越其內容的新共同宣言。」

對於日方要求的日本部分地區水產品早日出口韓國，李在明表達「目前仍有困難」。他指出，「日本部分地區水產品對韓國消費者的信任是一個獨立的問題」，並強調「首先需要恢復韓國國民對日本水產品的信任」。

訪日後將接續訪問美國的李在明表示：「韓美同盟極為重要，對日本而言，美日同盟也是外交政策的基本軸心。」他進一步指出，「以這為基礎的韓美日三國合作至關重要。」他反覆強調：「無論在經濟還是安全保障領域，韓美同盟及韓美日合作關係都應成為堅實的基礎。」

上述採訪於19日在韓國總統府進行，由讀賣新聞集團本社代表取締役會長老川祥一提問。讀賣新聞指出，這是李在明就任後，首次與包括韓國媒體在內的媒體機構進行面對面採訪。