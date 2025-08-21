以色列徵召6萬大軍 啟動接管加薩城第一步

以色列軍方發言人德夫林（Effie Defrin）週三（8月20日）表示，哈馬斯如今元氣大傷，以軍將加強打擊位於加薩城（Gaza City）的武裝分子，「我們已經開始對加薩城進行初步行動和第一階段的攻擊，目前國防軍部隊已控制郊區。」

此外，以色列軍方也宣布要延長2萬名現役軍人的服役期限，並計劃分階段徵召6萬名預備役軍人，為接管加薩城的攻勢做準備。

一位以色列軍方官員不具名向美聯社透露，以軍可能在未來幾天就會在以軍尚未部署過的加薩城地區展開行動，打擊哈馬斯在當地龐大的地下隧道網絡。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室也證實已「指示縮短進攻的時間表」，但並未公布確切行動時間。

加薩北部的加薩城是哈馬斯的軍事與行政據點，當前有數十萬人在該地區避難。本月初，以色列安全內閣批准了以軍接管加薩城的行動。

儘管國際社會不斷批評以軍接管加薩城的攻勢，認為可能會導致更多巴勒斯坦人流離失所，該國仍持續行動。

德國政府發言人邁爾（Steffen Meyer）受訪時說，德國「越來越難以理解這些行動將如何導致所有人質獲釋或停火」。

聯合國發言人杜加裡克（Stephane Dujarric）也稱：「很明顯，這只會造成又一波大規模的流離失所，而這些人自衝突爆發以來已經多次被迫遷徙。」

以色列則表示，在任何軍事攻勢開始之前，都會協助平民撤離戰區。美聯社報導指出，本週已目擊小規模民眾從加薩市南撤，但也有許多加薩居民因為擔心該地區已經沒有安全的地區可以避難，仍選擇留下、觀望局勢發展。

以色列民眾停火呼聲增加

上週，以色列特拉維夫出現大規模呼籲停火的示威，以色列人質家屬擔心進一步的軍事行動將危及倖存人質的生命。

週三擴大徵召的消息發布後也引來批評，部分後備軍人質疑納坦雅胡政府為了政治目的而延長戰爭，且此舉無法成功營救當前仍受困於加薩地區的以色列人質，其中估計仍有20人生還。

以色列前空軍飛行員波蘭（Guy Poran）向美聯社表示，許多後備軍人在經歷數百天德輪調後身心俱疲，「即使那些在意識形態上並不反對這場戰爭或政府的最新計劃的人，也因為疲憊、家庭或事業等因素，不想再回前線。」

據路透社報導，民調顯示以色列國內多數民眾支持，只要能確保人質獲釋，就應該結束戰爭。

但納坦雅胡也正面臨聯合政府內部極右翼成員的壓力，要求他拒絕暫時停火，並進一步推進接管加薩的計劃。根據以方說法，該國目前已控制加薩走廊約75%的地區。

其中一名極右翼成員、財政部長斯莫特裡赫（Bezalel Smotrich）週三宣布，已批准了一項備受國際批評的計畫，欲在以色列佔領的約旦河西岸、耶路撒冷以東地區，進行一個重大「造鎮計畫」，稱此舉將「抹除建立巴勒斯坦國的任何可能性」。

哈馬斯批評納坦雅胡阻撓停火

國際社會持續推動以哈停火協議，哈馬斯本週已接受由阿拉伯提出的60天停火協議，的期間哈馬斯將釋放部分仍在押的以色列人質，以換取以色列釋放部分被囚的巴勒斯坦人。

但以色列政府仍在研究該提案，但主張哈馬斯必須一次釋放剩餘的50名以色列人質。哈馬斯則透過社群平台Telegram發布聲明，批評納坦雅胡阻礙停火協議，選擇繼續對加薩城的無辜平民發動「野蠻戰爭」。

這場衝突的開始是2023年10月7日，由哈馬斯主導的武裝分子突襲以色列南部領土，根據以色列官方統計，這場攻擊造成約1200人死亡，另有251人被俘虜至加薩。隨後以色列對加薩發動報復性打擊，據加薩衛生部門統計，這場衝突已導致超過6.2萬名巴勒斯坦人死亡。

哈馬斯是巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體，德國、美國、英國、以色列和部分阿拉伯國家都將它列為恐怖組織。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】