日本自衛隊2士官殉職水泥建築內 死因為雷擊

中央社／ 東京21日綜合外電報導
圖為日本自衛隊示意圖，非新聞當事人。(路透)
日本2名陸上自衛隊員本週稍早在大分縣的演習場於受訓期間身亡，且無明顯外傷，陸上自衛隊宣布兩人是遭雷擊而觸電喪命。

日本放送協會（NHK）報導，事發地點位在大分縣的「日出生台演習場」，這兩人本月17日參加訓練時失聯，被尋獲時倒臥在地且均已失去呼吸心跳，隨後宣告不治。兩名死者均為20多歲的三等陸曹（相當於下士階級），隸屬於西部方面戰車隊。

司法解剖結果出爐，顯示兩人均因雷擊而觸電身亡。

他們失聯當天，大分縣下午天氣狀況不穩定，縣內全境曾接獲「雷注意報」（日本氣象廳預測雷擊、突發強降雨、強風、冰雹等，恐危及人或建物時所發布），而且「日出生台演習場」周邊等地當天也曾打雷。

陸上自衛隊說明，兩人被尋獲時倒臥在有屋頂的水泥建築內，將成立事故調查委員會，確認當時詳情。

西部方面戰車隊長中村元彥表示，隊員受訓期間喪命，「令人感到相當痛心，也嚴正看待此事。為防止類似事件再次發生，我們將徹查原因，並全力做好安全管理」。

演習 日本 自衛隊

