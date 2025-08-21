日相發表「印度洋-非洲經濟圈倡議」 與中國互別苗頭

日本政府與聯合國等合辦的第9屆東京非洲發展國際會議（TICAD9）昨天在橫濱市開幕，日本首相石破茂在會中提出新經濟構想「印度洋-非洲經濟圈倡議」。鑑於中國在非洲影響力擴大，日本盼建立自由公正經濟圈，促進非洲的成長。

日本時事通信社報導，為期3天的TICAD9昨天下午在橫濱開幕，石破提出新經濟構想「印度洋-非洲經濟圈倡議」。

石破言及在這經濟圈內的歷史連結，並指出，「這經濟區擁有年輕人口與許多能源資源，作為實現高經濟成長的地區，存在感逐漸提高」。他指出，期待透過加強連結以及自由公正經濟圈的建立，促進非洲的成長。

他說，將與月底來訪的印度總理莫迪（NarendraModi）針對「印度洋-非洲經濟圈倡議」協商。

報導說，石破所提出的「印度洋-非洲經濟圈倡議」是日本政府為實現「自由開放的印度太平洋」願景之一環，內容包括善加運用政府開發援助（ODA）、與第3國企業的媒合等，也有意藉此就美國總統川普（Donald Trump）政府的高關稅政策，提出因應之道。

日本朝日新聞報導，「印度洋-非洲經濟圈倡議」目的在於強化印度、印度洋島國與非洲經濟圈的連結。從印度或中國的據點出口到非洲的日商逐漸增加，可與第3國企業加強合作，促進對非洲的投資。

石破也表明，連結自非洲內陸的銅礦生產國至東岸的「納卡拉走廊」（Nacala Corridor）的整備，日本將提供政府開發援助（ODA）。此外，將提高非洲地區內外的連結性，強化礦物資源的供應鏈。

石破言及25年前曾訪問塞內加爾（Senegal），與當地學生交流的經驗。他指出，「非洲成為成長中心的關鍵就是年輕人與女性的能力強化，確保就業機會」。

石破期待在人工智慧（AI）領域，3年培養3萬名人才。對於在開發中國家等推動疫苗普及的國際組織「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI），今後5年之間將提供最多5.5億美元（約新台幣167億元）的支援。

此外，日本與非洲開發銀行（AfDB）合作，考慮強化支援民間部門開發的框架，最多提供55億美元的資金協助。

報導說，往年日本政府公布官民投資總額的目標，但本屆不公布。上一屆2022年召開的TICAD8，時任首相岸田文雄宣布今後3年之間官民投資300億美元。

TICAD9由日本首相石破茂擔任共同主席，前首相岸田文雄擔任主席代理，日本外相岩屋毅出席。出席者還包括來自非洲的33名領袖級人物在內的49國代表，及國際機構、企業、國會議員、市民社會代表。TICAD9主題是「共同找出解決課題的對策」。

TICAD是1993年起由日本政府主導召開的國際會議，目前每3年舉行一次。石破昨天在發表演說時表示，「日本自1993年創設TICAD以來，一貫相信非洲具有未來性，非洲是值得信賴的夥伴」。