印度成功試射「烈火-5」核飛彈　射程涵蓋中國全境

印度今天表示已成功試射一枚中程彈道飛彈，這枚飛彈一旦投入部署，可掛載射程涵蓋中國全境的核彈頭。

法新社報導，這枚「烈火-5」（Agni-5）飛彈成功在印度東部奧里薩邦（Odisha）試射，當局表示這枚飛彈「驗證了所有作戰與技術參數」。

「烈火-5」飛彈是印度自主研發的一系列中短程彈道飛彈之一，旨在強化印度對巴基斯坦與中國的防衛態勢。

世界人口最多的前兩大國家印度和中國，正為了爭奪南亞地區影響力激烈較勁，兩國2020年在邊境爆發致命衝突後，關係急遽惡化。

印度也是安全聯盟「四方安全對話」（Quad）成員國之一，這個聯盟被視為抗衡中國的一股勢力，其他成員國還包括美國、澳洲及日本。

印度的宿敵巴基斯坦同樣擁有核武。今年5月，武裝分子在印度管轄的克什米爾（Kashmir）地區發動攻擊，造成26人喪生，印度將矛頭指向伊斯蘭馬巴德當局，但巴基斯坦否認涉案。兩國當時一度瀕臨戰爭。

然而，印度和中國如今都陷入美國總統川普關稅戰引發的全球貿易和地緣政治動盪情勢，已著手開始修補關係。

印度總理莫迪（Narendra Modi）去年10月在俄羅斯舉行的峰會上，與中國國家主席習近平進行5年來的首次會晤。

莫迪預計本月稍後將出訪中國，出席區域安全聯盟「上海合作組織」（Shanghai CooperationOrganisation）峰會，這會是他2018年來首度訪問中國。

新德里和華府關係則因川普下達最後通牒，要求印度停止購買俄羅斯石油而陷入緊繃。俄羅斯正對烏克蘭發動軍事攻勢，而石油正是俄方一大關鍵收入來源。

美國表示，印度若是不更換原油供應者，美方將於8月27日前將目前對印度課徵的25%關稅倍增至50%。