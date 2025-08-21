快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

聽新聞
0:00 / 0:00

印度成功試射「烈火-5」核飛彈　射程涵蓋中國全境

中央社／ 新德里20日綜合外電報導
可搭載核彈頭的印度「烈火-5」型洲際彈道飛彈去年在印度國慶日亮相。美聯社
可搭載核彈頭的印度「烈火-5」型洲際彈道飛彈去年在印度國慶日亮相。美聯社

印度今天表示已成功試射一枚中程彈道飛彈，這枚飛彈一旦投入部署，可掛載射程涵蓋中國全境的核彈頭。

法新社報導，這枚「烈火-5」（Agni-5）飛彈成功在印度東部奧里薩邦（Odisha）試射，當局表示這枚飛彈「驗證了所有作戰與技術參數」。

「烈火-5」飛彈是印度自主研發的一系列中短程彈道飛彈之一，旨在強化印度對巴基斯坦與中國的防衛態勢。

世界人口最多的前兩大國家印度和中國，正為了爭奪南亞地區影響力激烈較勁，兩國2020年在邊境爆發致命衝突後，關係急遽惡化。

印度也是安全聯盟「四方安全對話」（Quad）成員國之一，這個聯盟被視為抗衡中國的一股勢力，其他成員國還包括美國、澳洲及日本。

印度的宿敵巴基斯坦同樣擁有核武。今年5月，武裝分子在印度管轄的克什米爾（Kashmir）地區發動攻擊，造成26人喪生，印度將矛頭指向伊斯蘭馬巴德當局，但巴基斯坦否認涉案。兩國當時一度瀕臨戰爭。

然而，印度和中國如今都陷入美國總統川普關稅戰引發的全球貿易和地緣政治動盪情勢，已著手開始修補關係。

印度總理莫迪（Narendra Modi）去年10月在俄羅斯舉行的峰會上，與中國國家主席習近平進行5年來的首次會晤。

莫迪預計本月稍後將出訪中國，出席區域安全聯盟「上海合作組織」（Shanghai CooperationOrganisation）峰會，這會是他2018年來首度訪問中國。

新德里和華府關係則因川普下達最後通牒，要求印度停止購買俄羅斯石油而陷入緊繃。俄羅斯正對烏克蘭發動軍事攻勢，而石油正是俄方一大關鍵收入來源。

美國表示，印度若是不更換原油供應者，美方將於8月27日前將目前對印度課徵的25%關稅倍增至50%。

印度 俄羅斯 彈道飛彈

延伸閱讀

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

愛國者飛彈疑「發射4秒」空中自爆 軍方將展開調查

鋪路月底習莫會…王毅會莫迪：不讓邊界影響中印大局

印度擬放寬陸企投資限制

相關新聞

全球最慘！人道工作者在加薩死亡人數創新高

根據聯合國最新統計數據，去年2024年整年共有383名人道工作者在執勤時不幸喪生，創下歷史新高；其中死亡人數最多的區域在加薩，共有181名人道援助工作者遇害。

藏了10年首被揭露！北韓最隱密飛彈基地衛星圖曝 緊鄰中國有原因

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）20日最新報告披露，北韓在距離中國邊境約27公里處的新豐洞（Sinpung-d...

日相發表「印度洋-非洲經濟圈倡議」 與中國互別苗頭

日本政府與聯合國等合辦的第9屆東京非洲發展國際會議（TICAD9）昨天在橫濱市開幕，日本首相石破茂在會中提出新經濟構想「...

印度成功試射「烈火-5」核飛彈　射程涵蓋中國全境

印度今天表示已成功試射一枚中程彈道飛彈，這枚飛彈一旦投入部署，可掛載射程涵蓋中國全境的核彈頭

川普將會李在明 專家：聚焦美韓貿易逆差與軍費分攤

韓國總統李在明本月25日將在白宮與川普會晤。專家分析，首次見面的兩人除了建立互信外，也聚焦美對韓逆差擴大及軍費分攤等議題...

以軍展開初步行動攻占加薩市 當局考慮新停火案

以色列軍方今天宣布展開攻占加薩市（GazaCity）的初步行動，並徵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。