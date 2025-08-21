泰警查獲700公斤甲基安非他命！偽裝「榴槤」欲走私台灣

泰國清邁警方進行重大毒品掃蕩行動，成功攔截藏在印有「榴槤」奇特標示麻袋中的700公斤甲基安非他命，震撼泰國執法界。

泰國媒體Thaiger報導，18日凌晨1時12分左右，清道縣警方巡邏時，攔檢一輛古銅色豐田Tiger皮卡車，查獲這批數量龐大的毒品。

駕駛者疑似是一名跨境販毒集團的重要人物，他的姓名尚未公布。

警方在貨斗內發現28個麻袋，每袋重約25公斤，裡面裝有總計700公斤被壓製成磚塊狀的甲基安非他命。

這個奇特的「榴槤」標誌並不是第一次出現。泰國肅毒委員會（ONCB）指出，這已經是走私犯第6次在該區使用同樣包裝進行走私。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，泰國肅毒委員會秘書長拉克布恩（Panurat Lakboon）透露，這批冰毒來自緬甸仰光，先走私進入泰國，再經印尼運往最終目的地台灣。

他說：「這證實在該地區運作的國際販毒集團規模龐大且手法複雜。」

