以軍展開初步行動攻占加薩市 當局考慮新停火案

中央社／ 特拉維夫/耶路撒冷/開羅20日綜合外電報導
以色列軍方今天宣布展開攻占加薩市（GazaCity）的初步行動，並徵召約6萬名後備軍人，同時政府考慮新的停火提議，以中止歷時近2年的戰爭

路透社報導，以色列軍方發言人德弗林（EffieDefrin）告訴媒體：「我們已展開針對加薩市的初步軍事行動與第一階段攻勢，現在以色列國防軍（IDF）已在控制加薩市郊區。」

一名軍事官員今天稍早向記者簡報時表示，後備軍人要到9月才會報到，讓調解人員有時間彌合巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）與以色列在停火條件上的分歧。

但以軍和哈瑪斯戰士今天在加薩走廊（Gaza Strip）發生衝突後，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）辦公室表示，尼坦雅胡加快了控制哈瑪斯據點與擊敗這個武裝團體的時間表。哈瑪斯2023年10月突襲以色列，是以哈戰爭的導火線。

以色列在聲明中表示，儘管國際批評軍事行動很可能將迫使更多巴勒斯坦人流離失所，以色列仍持續推動攻奪加薩最大城市的計畫。

德弗林表示，軍隊已在加薩市郊區展開行動，而哈瑪斯現在成了「元氣大傷」的游擊隊。他說：「我們將加強在加薩市對哈瑪斯的攻擊，加薩市是這個恐怖組織的政府與軍事恐怖活動據點。」

以色列軍方今天宣布徵召約6萬名後備軍人，為加薩市軍事行動做準備，與此同時，以色列政府考慮新的停火提案。

法新社報導，哈瑪斯今天表示，以色列軍方計劃攻占加薩市，顯示以軍在持續近兩年的戰爭中「公然無視」促成停火與人質釋放協議的努力。

哈瑪斯在聲明中說：「這個恐怖占領軍今天宣布對加薩市與近100萬名居民和流離失所者展開軍事行動…顯示他們公然無視調停人員所做的努力。」

由尼坦雅胡主持的以色列安全內閣本月批准擴大加薩軍事行動的計畫，目的在攻奪加薩市。在戰爭初期，以軍曾在加薩市對哈瑪斯展開激烈的巷戰。以色列目前把持加薩走廊約75%的地區。

以色列的許多親密盟友敦促政府三思，但尼坦雅胡承受聯合政府中一些右翼成員的壓力，他們要求政府拒絕暫時停火繼續戰爭，並尋求兼併加薩走廊。

戰爭 以色列 哈瑪斯

