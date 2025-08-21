川普將會李在明 專家：聚焦美韓貿易逆差與軍費分攤

韓國總統李在明本月25日將在白宮與川普會晤。專家分析，首次見面的兩人除了建立互信外，也聚焦美對韓逆差擴大及軍費分攤等議題。另在美韓軍演進行且南北對話停滯之際，外界須警戒平壤可能升高挑釁。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天下午舉行線上座談，探討本次峰會重點與可能走向。地緣政治與外交政策部門主任車維德（Victor Cha）說，因為是首度會面，雙方將以建立互信為先，難有重大突破，較棘手議題可順延至10月韓國慶州亞太經濟合作會議（APEC）場邊再談。

在經貿方面，CSIS經濟計畫主任勒克（PhilipLuck）指出，韓美在期限前達成貿易框架，使韓國輸美商品的關稅稅率降至15%，與歐盟、日本相當，但仍僅為框架、非最終協議。他並表示，2024年美對韓逆差較去年擴大約30%、增加約180億美元（約新台幣5453億元），勢將成為川普團隊關注焦點。

車維德補充，除落實貿易框架外，先前未涵蓋的數位貿易也可能在會中被提出。他形容，川普將「如雷射般精準」聚焦於貿易逆差，預料成為談判焦點。

在安全領域，車維德表示，「同盟現代化」將成主軸，可能涉及美軍在韓地面兵力調整與強化空海戰力、韓方國防支出、駐韓美軍防衛費分擔特別協定（SMA）與戰時作戰指揮權等。

他補充，現行SMA韓方出資逾10億美元，且駐韓美軍韓福瑞斯營區（Camp Humphreys）由韓方全額負擔，但川普希望盟友國防支出佔GDP約5%，並曾拋出50至100億美元等級的更高分擔費用。

位於南韓平澤（Pyeongtaek）的韓福瑞斯營占地14.7平方公里，是美國最大的海外軍事基地，可容納3萬2000人。

在區域戰略上，研究員卡茲（Katrin Fraser Katz）指出，李在明對日合作採「雙軌」做法，將歷史爭議與面向未來的合作分開處理，且此次訪美前先赴日本。

她並預期，美日韓三邊合作可望在聯合聲明中低調重申。至於涉中議題，因在韓國內部敏感，韓方傾向採用概括式表述，避免被迫作出具體承諾。

針對北韓議題，CSIS資深顧問塞勒（Sydney Seiler）指出，美韓在「威懾」與「對話」間拿捏，當前重點仍是維持聯合軍演與戰略部署。同時，韓方也釋出有限安撫訊號，包括關閉「大聲公」心戰廣播、限制氣球並恢復南北軍事協議部分條款。

賽勒指出，接下來兩週在制裁延續、對話停擺與美韓軍演並行的情況下，北韓挑釁風險升高。加上人民軍正值夏季訓練期，可能以飛彈或火炮示威升高局勢，但不太可能發生致命衝突。此外，他強調，俄羅斯的支援正強化北韓無視壓力的能力，應列為本次峰會的重要議題。

車維德最後補充，李在明其後將出席韓美企業CEO圓桌與智庫演說，另預計參訪費城船廠，以凸顯投資與造船合作的產業面向，相關細節仍待敲定。