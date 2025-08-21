藏了10年首被揭露！北韓最隱密飛彈基地衛星圖曝 緊鄰中國有原因

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）20日最新報告披露，北韓在距離中國邊境約27公里處的新豐洞（Sinpung-dong）建有一處秘密軍事基地，根據曝光的衛星圖像，其規模相當於紐約甘迺迪國際機場，可能部署能打擊美國本土的新型洲際彈道飛彈（ICBM）。該地點此前並未被公開，是北韓費盡心機隱藏且最難被發現的設施。

根據CSIS，該基地距離中朝邊境約27.36公里，自2004年開始建造，10年後投入運作，直到近日才被揭露。研究團隊透過知情人士訪談、解密文件、衛星影像與開源資訊才確認其存在。

報告顯示，新豐洞是北韓約15至20處未公開飛彈基地之一，且部署能搭載核彈頭的飛彈。報告作者全珍妮佛（Jennifer Jun，音譯）表示，北韓為隱藏該基地「煞費苦心」，這是迄今最難辨識的一處設施。

新豐洞與其他基地不同，附近沒有發射台或防空系統，顯示其可能專為使用機動式固體燃料的ICBM所設計。這類飛彈可由大型卡車發射，隱蔽性高且能快速就緒，對美國構成特殊威脅。使用固體燃料引擎，說明這些飛彈可以事先完成大部分加注並隱蔽存放，一旦爆發衝突即可隨時發射。

美國前國安會官員、該報告共同作者車維德（Victor Cha）警告：「這完全不是好消息。北韓幾乎不需準備時間就能發射，使得在起飛前將其摧毀變得困難。」另外，北韓經常將ICBM存放在靠近中國邊境的西北部地區也是刻意策略，「為了讓美國更難設法將它摧毀」。

新豐洞基地能完整支持ICBM部隊，約可存放6至9枚飛彈、發射車輛，還能駐紮數千名士兵。基地規模還在擴張，但北韓通常不會把核彈頭放在裡面，而是分散存放在別的地點，以降低風險並保持隱蔽。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所，北韓已擁有約50枚核彈頭，並具備再製造多達40枚的材料。平壤在美軍6月轟炸伊朗核設施後，建設地下飛彈基地的動機更加強化。

此外，俄羅斯在烏克蘭戰爭中動用北韓短程固體燃料武器，讓平壤獲得寶貴的實戰操作經驗。