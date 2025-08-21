快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

藏了10年首被揭露！北韓最隱密飛彈基地衛星圖曝 緊鄰中國有原因

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國智庫「戰略暨國際研究中心」20日最新報告披露，北韓在距離中國邊境約27公里處的新豐洞建有一處秘密軍事基地。圖/取自@CSIS在X的照片
美國智庫「戰略暨國際研究中心」20日最新報告披露，北韓在距離中國邊境約27公里處的新豐洞建有一處秘密軍事基地。圖/取自@CSIS在X的照片

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）20日最新報告披露，北韓在距離中國邊境約27公里處的新豐洞（Sinpung-dong）建有一處秘密軍事基地，根據曝光的衛星圖像，其規模相當於紐約甘迺迪國際機場，可能部署能打擊美國本土的新型洲際彈道飛彈（ICBM）。該地點此前並未被公開，是北韓費盡心機隱藏且最難被發現的設施。

根據CSIS，該基地距離中朝邊境約27.36公里，自2004年開始建造，10年後投入運作，直到近日才被揭露。研究團隊透過知情人士訪談、解密文件、衛星影像與開源資訊才確認其存在。

報告顯示，新豐洞是北韓約15至20處未公開飛彈基地之一，且部署能搭載核彈頭的飛彈。報告作者全珍妮佛（Jennifer Jun，音譯）表示，北韓為隱藏該基地「煞費苦心」，這是迄今最難辨識的一處設施。

新豐洞與其他基地不同，附近沒有發射台或防空系統，顯示其可能專為使用機動式固體燃料的ICBM所設計。這類飛彈可由大型卡車發射，隱蔽性高且能快速就緒，對美國構成特殊威脅。使用固體燃料引擎，說明這些飛彈可以事先完成大部分加注並隱蔽存放，一旦爆發衝突即可隨時發射。

美國前國安會官員、該報告共同作者車維德（Victor Cha）警告：「這完全不是好消息。北韓幾乎不需準備時間就能發射，使得在起飛前將其摧毀變得困難。」另外，北韓經常將ICBM存放在靠近中國邊境的西北部地區也是刻意策略，「為了讓美國更難設法將它摧毀」。

新豐洞基地能完整支持ICBM部隊，約可存放6至9枚飛彈、發射車輛，還能駐紮數千名士兵。基地規模還在擴張，但北韓通常不會把核彈頭放在裡面，而是分散存放在別的地點，以降低風險並保持隱蔽。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所，北韓已擁有約50枚核彈頭，並具備再製造多達40枚的材料。平壤在美軍6月轟炸伊朗核設施後，建設地下飛彈基地的動機更加強化。

此外，俄羅斯在烏克蘭戰爭中動用北韓短程固體燃料武器，讓平壤獲得寶貴的實戰操作經驗。

北韓 美國 彈道飛彈

延伸閱讀

北韓不領情！李在明懷柔政策挨轟「兩面手法」 專家：除非承認北韓擁核

海空精準飛彈射擊 愛國者「升空4秒」自爆…軍方調查原因中

愛國者飛彈疑「發射4秒」空中自爆 軍方將展開調查

北韓批南韓「兩面手法」 左手軍演右手示好

相關新聞

全球最慘！人道工作者在加薩死亡人數創新高

根據聯合國最新統計數據，去年2024年整年共有383名人道工作者在執勤時不幸喪生，創下歷史新高；其中死亡人數最多的區域在加薩，共有181名人道援助工作者遇害。

藏了10年首被揭露！北韓最隱密飛彈基地衛星圖曝 緊鄰中國有原因

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）20日最新報告披露，北韓在距離中國邊境約27公里處的新豐洞（Sinpung-d...

美軍艦沖繩外海失火！「紐奧良號」人員死傷不明 日本火速馳援

路透20日引述日本放送協會（NHK）報道，美國海軍軍艦「紐奧良號」20日在日本沖繩縣附近起火，目前尚無人員傷亡報告，日本...

2日本遊客馬尼拉遭槍殺！觀光客卻步…夜生活陷冷清

兩名日本遊客上週在馬尼拉夜店區遭槍殺，引發外籍遊客和僑民對安全的憂心，許多人暫時不敢外出，尤其日本人受影響最為明顯，導致...

義政府斥資逾2億宣傳重啟核電 再生能源團體不滿

停用核電30多年的義大利，規劃在10年內重啟核電，民間持續湧入反彈聲浪。再生能源團體近日質疑，義大利政府今、明2年擬投入...

美艦「紐奧良號」沖繩海域失火　火勢已滅2人輕傷

美國海軍昨天表示，兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（USS NewOrleans）在日本沖繩附近海域失火，火勢已被撲滅，有兩名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。