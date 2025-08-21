2日本遊客馬尼拉遭槍殺！觀光客卻步…夜生活陷冷清

快訊

中央社／ 馬尼拉21日專電
兩名日本人15日晚間10時40分在馬尼拉的馬拉迪區（Malate）遭遇搶劫，被歹徒開槍殺害。圖為案發當時現場情況。中央社/菲律賓民眾提供
兩名日本人15日晚間10時40分在馬尼拉的馬拉迪區（Malate）遭遇搶劫，被歹徒開槍殺害。圖為案發當時現場情況。中央社/菲律賓民眾提供

兩名日本遊客上週在馬尼拉夜店區遭槍殺，引發外籍遊客和僑民對安全的憂心，許多人暫時不敢外出，尤其日本人受影響最為明顯，導致夜店與餐廳生意驟降。

15日晚上10時40分，2名日本遊客由導遊陪同，搭計程車抵達馬拉迪區（Malate），剛下車就遭1名歹徒近距離槍殺，另1名同夥趁亂取走受害人的隨身物品後，和槍手騎機車逃逸。

警方迅速馳抵展開追捕，雙方一度僅相差不到10秒，但嫌犯仍利用錯綜複雜的巷弄成功脫逃。

經過後續追查，馬尼拉警方19日宣布，3嫌已有2人落網，即導遊和槍手，兩人是兄弟關係。初步調查顯示，主謀人在日本，疑因金錢糾紛以900萬披索（約新台幣474萬元）代價買凶。

在案發現場，有人擺放白色鮮花、礦泉水與零食，悼念遇害遊客。

馬拉迪區以夜生活聞名，雖然面積僅0.59平方公里，卻聚集16家飯店和眾多餐廳、酒吧和卡拉OK店，是日、韓、台與中國遊客常到訪之地。

然而，凶殺案重挫馬拉迪區安全形象，儘管霓虹燈依舊閃爍，街頭卻冷清不少，平日忙於攬客的夜店員工，只能無奈在店門口踱步。

夜店經理卡洛爾（Carol）告訴中央社，近期客人明顯減少，凶殺案是主要原因，許多觀光客選擇晚上待在家中。

她補充，一些日本公司提醒日籍幹部避免夜間外出；部分旅館也接獲日本遊客取消訂房的通知。

業者希望警方儘快破案，恢復遊客信心。

為加強維護治安，馬尼拉市警察局已增派20多名警員到馬拉迪區，主要路口均有警員駐守，警車巡邏也更頻繁。

馬尼拉市警察局發言人伊利斯（Philipp Ines）接受中央社訪問時強調，這是一起個別事件，歹徒在日本策劃，由同夥在菲律賓執行，並非隨機搶劫案。

伊利斯說，警方將加強巡邏力道，確保外國遊客與商人的安全。

夜店 日本 馬尼拉

