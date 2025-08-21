義政府斥資逾2億宣傳重啟核電 再生能源團體不滿

停用核電30多年的義大利，規劃在10年內重啟核電，民間持續湧入反彈聲浪。再生能源團體近日質疑，義大利政府今、明2年擬投入750萬歐元（約新台幣2億6400萬元）的「文宣費」，說服義國民眾接受重啟核電，此作法史無前例。

義大利再生能源團體「自由協調」（CoordinamentoFREE）近日發布聲明指出，義大利政府通過一項核電授權法案，在2025到2026年之間，撥款750萬歐元用於「公眾溝通」，藉以向民眾宣導核電的安全性，以及在可能建造核電廠的區域舉行宣傳活動。

「自由協調」主席皮亞泰莉（Attilio Piattelli）質疑，義大利政府擬投入空前鉅款宣傳核電，卻從不願花錢推廣再生能源或節能議題，「分配給推廣核電資訊的資源，與用於推廣再生能源的資源，兩者差異令人震驚」。

「自由協調」指出，根據義大利政府提出的報告，義大利首批核電廠預計在2035年左右投入營運，但根據國際能源總署（IEA）的數據，到2050年，核電將僅占全球發電量的10%。

「自由協調」主張，新一代核電解決方案，尤其是小型模組化反應爐（SMR），在技術與花費層面仍存在不確定性；許多國際研究，以及迄今未成功的初步產業試驗都證實了這一點，目前並沒有已投入運作的非實驗性SMR。

再生能源團體指出，在公共資源有限的情況下，義國政府優先資助尚未立即可用的核能技術推廣，卻低估再生能源的作用，這是不正常的；再生能源提出的解決方案已經可用，成本更經濟，且對於脫碳和降低企業、家庭的能源費用具有立竿見影效果。

再生能源團體指出，根據義大利重啟核電規劃，到2050年僅能提供近8GW（百萬瓩）容量，但單單在2024年，義大利就已新建約7.5GW容量的潔淨再生能源發電廠，政府應重新考量能源政策的配置選項。

再生能源團體另指出，義大利仍面臨處置過去核電廠遺留的放射性廢棄物問題，建立單一全國性處置庫的提案，一直遭到在地民眾強烈反對，甚至支持恢復核電的政治人物也反對，在此種僵局下，重啟核電如何兼顧民眾安全性，將是一大難題。