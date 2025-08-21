快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

美艦「紐奧良號」沖繩海域失火　火勢已滅2人輕傷

中央社／ 東京21日綜合外電報導
圖為美國海軍紐奧良號兩棲船塢運輸艦（USS New Orleans）2016年7月停靠斯里蘭卡可倫波港。路透
圖為美國海軍紐奧良號兩棲船塢運輸艦（USS New Orleans）2016年7月停靠斯里蘭卡可倫波港。路透

美國海軍昨天表示，兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（USS NewOrleans）在日本沖繩附近海域失火，火勢已被撲滅，有兩名水手受輕傷，並已接受治療。

路透社和美聯社報導，美國海軍發聲明表示，在日本自衛隊、日本海上保安廳以及至少另一艘美國海軍艦艇協助下，火勢已撲滅。

長約208公尺的紐奧良號起火時正位於沖繩縣宇流麻市白灘（White Beach）海軍基地附近海域，火勢持續將近12小時。

美國海軍說，船員將會留在紐奧良號上。這艘軍艦在2007年服役，可容納多達800人。

海軍 美國 日本

延伸閱讀

美軍艦沖繩外海失火！「紐奧良號」人員死傷不明 日本火速馳援

日本沖繩興南中學參訪嘉市興華中學 深化台日教育交流

大阪道頓堀火災奪2命 失火建物消防檢驗曾不合格

沖繩驚見比鯊魚兇猛「海中惡霸」！恐追咬潛水者 專家：夏季攻擊性更強

相關新聞

全球最慘！人道工作者在加薩死亡人數創新高

根據聯合國最新統計數據，去年2024年整年共有383名人道工作者在執勤時不幸喪生，創下歷史新高；其中死亡人數最多的區域在加薩，共有181名人道援助工作者遇害。

藏了10年首被揭露！北韓最隱密飛彈基地衛星圖曝 緊鄰中國有原因

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）20日最新報告披露，北韓在距離中國邊境約27公里處的新豐洞（Sinpung-d...

美軍艦沖繩外海失火！「紐奧良號」人員死傷不明 日本火速馳援

路透20日引述日本放送協會（NHK）報道，美國海軍軍艦「紐奧良號」20日在日本沖繩縣附近起火，目前尚無人員傷亡報告，日本...

2日本遊客馬尼拉遭槍殺！觀光客卻步…夜生活陷冷清

兩名日本遊客上週在馬尼拉夜店區遭槍殺，引發外籍遊客和僑民對安全的憂心，許多人暫時不敢外出，尤其日本人受影響最為明顯，導致...

義政府斥資逾2億宣傳重啟核電 再生能源團體不滿

停用核電30多年的義大利，規劃在10年內重啟核電，民間持續湧入反彈聲浪。再生能源團體近日質疑，義大利政府今、明2年擬投入...

美艦「紐奧良號」沖繩海域失火　火勢已滅2人輕傷

美國海軍昨天表示，兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（USS NewOrleans）在日本沖繩附近海域失火，火勢已被撲滅，有兩名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。