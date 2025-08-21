美艦「紐奧良號」沖繩海域失火　火勢已滅2人輕傷

美國海軍昨天表示，兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（USS NewOrleans）在日本沖繩附近海域失火，火勢已被撲滅，有兩名水手受輕傷，並已接受治療。

路透社和美聯社報導，美國海軍發聲明表示，在日本自衛隊、日本海上保安廳以及至少另一艘美國海軍艦艇協助下，火勢已撲滅。

長約208公尺的紐奧良號起火時正位於沖繩縣宇流麻市白灘（White Beach）海軍基地附近海域，火勢持續將近12小時。

美國海軍說，船員將會留在紐奧良號上。這艘軍艦在2007年服役，可容納多達800人。