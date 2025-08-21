以色列：展開攻占加薩市初步行動 已控制郊區

快訊

中央社／ 耶路撒冷20日綜合外電報導
以色列20日空襲加薩市，巴勒斯坦人佇立於現場，背景可見濃煙升起。（路透社）
以色列軍方今天表示，已展開攻占加薩市（Gaza City）的初步行動，並且徵召數萬名後備軍人以利執行全面攻占加薩市的任務。

路透社報導，以色列軍方發言人德弗林（EffieDefrin）告訴記者：「我們已展開初步行動和對加薩市的第一階段攻擊行動，目前以色列國防軍（IDF）已控制加薩市郊區。」

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天稍早批准攻占加薩市計畫，並授權徵召約6萬名後備軍人以利執行這項任務。

卡茲的這項決定已由發言人向法新社證實，此舉對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）形成更大壓力。與此同時，推動加薩近兩年戰爭停火的調解國，正在等待以色列官方對其最新建議的回應。

軍人 以色列 國防部

