以色列：展開攻占加薩市初步行動 已控制郊區
以色列軍方今天表示，已展開攻占加薩市（Gaza City）的初步行動，並且徵召數萬名後備軍人以利執行全面攻占加薩市的任務。
路透社報導，以色列軍方發言人德弗林（EffieDefrin）告訴記者：「我們已展開初步行動和對加薩市的第一階段攻擊行動，目前以色列國防軍（IDF）已控制加薩市郊區。」
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天稍早批准攻占加薩市計畫，並授權徵召約6萬名後備軍人以利執行這項任務。
卡茲的這項決定已由發言人向法新社證實，此舉對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）形成更大壓力。與此同時，推動加薩近兩年戰爭停火的調解國，正在等待以色列官方對其最新建議的回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言