路透民調：多數美國人認為 各國應承認巴勒斯坦國
根據路透社/益普索最新民調，過半數（58%）美國人認為，聯合國各成員國應該承認巴勒斯坦國，33%受訪者不贊同，其餘9%未作答。
路透社/益普索（Reuters/Ipsos）進行為期6天網路民調，收集了全美4446名成年人的回覆，誤差範圍約為正負2個百分點。這份民調發現，美國在是否承認巴勒斯坦國的議題方面，存在著明顯的黨派分歧。
78%的民主黨人支持承認巴勒斯坦國，遠高於美國總統川普領導下的共和黨人（41%支持）。略過半數的共和黨人（53%）不同意所有聯合國成員國應該承認巴勒斯坦國。
大約65%的受訪者表示，美國應在加薩（Gaza）採取行動，幫助面臨饑荒的民眾，28%的受訪者持反對意見，其中41%為共和黨人。
這份民調也顯示，59%的美國人認為以色列在加薩的軍事行動過度，33%的受訪者不認同。
