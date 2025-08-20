阿富汗：中國外長王毅來訪 討論開礦及加入一帶一路

根據阿富汗外交部說法，來訪的中國外交部長王毅今天告訴喀布爾，北京熱切期望在阿富汗探勘及開採礦產，並希望阿富汗正式加入中國的「一帶一路」倡議。

路透社報導，阿富汗外交部表示，王毅在喀布爾與其代理部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）舉行會談，兩國皆希望在一系列領域擴大合作。

而根據中國外交部發布的會議紀要，王毅告訴穆塔奇，中國將繼續支持阿富汗政府實現長治久安，並願與阿富汗深化政治互信，加強雙方在經貿、農業等多項領域的交流合作。

王毅還表示，希望阿富汗繼續全力打擊東突厥斯坦伊斯蘭運動恐怖勢力，而中阿加強安全合作將為雙邊經濟合作提供保障。

阿富汗方面的聲明則說：「王毅先生還提到，中國有意今年著手實際採礦活動。」

分析家指出，窮困的阿富汗擁有豐富的鋰、銅和鐵礦藏，可為中國帶來豐富礦物資源來強化其供應鏈安全。

2021年阿富汗再度由強硬派伊斯蘭主義組織塔利班（Taliban）統治後，中國是首個派駐大使的國家，北京也持續尋求與塔利班發展關係。