南韓擬派國會議長 出席北京閱兵

韓聯社昨日報導，根據南韓國會議長室消息，國會議長禹元植當日在國會議長辦公室接見中國大陸駐韓大使戴兵，並收到九月三日赴北京出席「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」紀念活動的邀請。

報導並指，中方曾邀請南韓總統李在明出席抗戰勝利紀念日活動，韓方可能派禹元植代為出席。屆時，國會韓中議員聯盟所屬的朝野議員也可能隨行訪問大陸。

前述訊息顯示，李在明可能不會親自出席北京九三閱兵活動。

大陸外交部發言人毛寧昨被問到九三閱兵有哪些外國領導人會出席，她僅說會「適時發布」。

朝鮮日報報導，禹元植預計將攜朝野國會議員一同訪問大陸。韓中議員聯盟會長兼共同民主黨議員金太年、副會長兼共同民主黨議員朴釘、國民之力議員金成願或出席。

報導引述南韓總統室人士說：「禹元植議長出席，李在明總統自然就基本確定缺席了。」

十年前，北京舉行抗戰勝利七十周年紀念活動並舉行閱兵，當時出席的外國領導人包括時任南韓總統朴槿惠。

據香港南華早報報導，目前已確認會出席北京閱兵的外國領導人有俄羅斯總統普亭、斯洛伐克總理費佐、塞爾維亞總統武契奇；印尼總統普拉伯沃、馬來西亞首相安華可能出席閱兵儀式；越南則可能派越南國家主席梁強出席。柬埔寨、寮國和緬甸領導人，也預計出席在天津的上海合作組織峰會後，前往北京參加閱兵式。此外，與北京關係密切的白俄羅斯總統魯卡申科也可望出席。而考量到普亭將出席閱兵，加上俄烏戰爭仍持續，駐北京歐洲外交使節正在討論是否缺席這場閱兵。