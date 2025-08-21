快訊

川普稱風電、太陽能發電「世紀騙局」 指控光電殘害農民

聽新聞
0:00 / 0:00

中印邊界達10共識 將設劃界小組

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

中共政治局委員兼外長王毅昨日結束對印度的訪問，期間召開的中印邊界問題特別代表會晤也有更多重要的進展披露，雙方同意設立劃界專家小組，探討在條件成熟的地段推進劃界談判。除邊境西段既有的將軍級會談外，在邊境東段和中段設立將軍級會談機制。雙方還同意重開三處傳統邊境貿易市場。

據大陸外交部發布，王毅與印度國家安全顧問多瓦爾在十九日邊界問題特別代表會晤達成十點共識。雙方同意在邊境事務磋商和協調工作機制框架下設立劃界專家小組，並盡快舉行新一輪西段將軍級會談。雙方同意重開仁青崗—昌古、普蘭—貢吉、久巴—南加三處傳統邊境貿易市場。

此前雙方已在西藏西北部舉行廿一輪軍長級會談、並有卅四次邊境事務磋商和協調工作機制會議、第廿四次邊界問題特別代表會晤。五年前衝突爆發以降，兩軍已在多個對峙點脫離接觸，去年十月還就邊界巡邏達成協議。

而印度總理莫迪也在十九日於新德里總理府會見王毅，印度總理府釋出的消息提到，莫迪強調邊境和平與安寧對雙邊關係的重要性，並且重申印度致力於公平、合理和雙方都能接受的邊界問題解決方案。他也對去年在喀山與大陸國家主席習近平會晤以來兩國關係取得的穩步積極進展表示歡迎。

印方指出，王毅現場向莫迪轉達習近平邀請赴上合組織天津峰會，莫迪感謝並表示接受習近平邀請，期待在天津與習近平會面。

對雙方外長會談的成果，北京通稿提到包含有明年在印度舉行中印高級別人文交流機制第三次會議。雙方同意盡早恢復直航並為雙向遊客、企業、媒體及其他人員提供簽證便利。同意自明年起擴大印方赴西藏朝聖的規模。

北京 印度 王毅 西藏 莫迪

延伸閱讀

習近平稱治理西藏首要保持「4件事」 努力推廣通用語言文字

習近平抵拉薩 21日出席西藏自治區成立60周年大會

習近平搭專機抵拉薩 出席西藏自治區成立60週年活動

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

相關新聞

美軍艦沖繩外海失火！「紐奧良號」人員死傷不明 日本火速馳援

路透20日引述日本放送協會（NHK）報道，美國海軍軍艦「紐奧良號」20日在日本沖繩縣附近起火，目前尚無人員傷亡報告，日本...

白宮開通TikTok帳號 「我們回來了」

社群平台TikTok曾助力美國總統川普勝選，在這個應用程式在美國命運尚不明朗之際，美國白宮十九日開設了官方TikTok帳...

南韓擬派國會議長 出席北京閱兵

韓聯社昨日報導，根據南韓國會議長室消息，國會議長禹元植當日在國會議長辦公室接見中國大陸駐韓大使戴兵，並收到九月三日赴北京...

中印邊界達10共識 將設劃界小組

中共政治局委員兼外長王毅昨日結束對印度的訪問，期間召開的中印邊界問題特別代表會晤也有更多重要的進展披露，雙方同意設立劃界...

攻占加薩 以色列擬徵召6萬名預備役

美聯社廿日報導，以色列軍方當天說，以國國防部長卡茲已經同意新一階段行動計畫，要對加薩人口最密集的部分地區展開行動；作為計...

顧忌范斯 馬斯克創黨踩煞車

華爾街日報十九日引述知情人士獨家報導，科技富豪馬斯克已暫緩創建政黨計畫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。