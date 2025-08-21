中印邊界達10共識 將設劃界小組

中共政治局委員兼外長王毅昨日結束對印度的訪問，期間召開的中印邊界問題特別代表會晤也有更多重要的進展披露，雙方同意設立劃界專家小組，探討在條件成熟的地段推進劃界談判。除邊境西段既有的將軍級會談外，在邊境東段和中段設立將軍級會談機制。雙方還同意重開三處傳統邊境貿易市場。

據大陸外交部發布，王毅與印度國家安全顧問多瓦爾在十九日邊界問題特別代表會晤達成十點共識。雙方同意在邊境事務磋商和協調工作機制框架下設立劃界專家小組，並盡快舉行新一輪西段將軍級會談。雙方同意重開仁青崗—昌古、普蘭—貢吉、久巴—南加三處傳統邊境貿易市場。

此前雙方已在西藏西北部舉行廿一輪軍長級會談、並有卅四次邊境事務磋商和協調工作機制會議、第廿四次邊界問題特別代表會晤。五年前衝突爆發以降，兩軍已在多個對峙點脫離接觸，去年十月還就邊界巡邏達成協議。

而印度總理莫迪也在十九日於新德里總理府會見王毅，印度總理府釋出的消息提到，莫迪強調邊境和平與安寧對雙邊關係的重要性，並且重申印度致力於公平、合理和雙方都能接受的邊界問題解決方案。他也對去年在喀山與大陸國家主席習近平會晤以來兩國關係取得的穩步積極進展表示歡迎。

印方指出，王毅現場向莫迪轉達習近平邀請赴上合組織天津峰會，莫迪感謝並表示接受習近平邀請，期待在天津與習近平會面。

對雙方外長會談的成果，北京通稿提到包含有明年在印度舉行中印高級別人文交流機制第三次會議。雙方同意盡早恢復直航並為雙向遊客、企業、媒體及其他人員提供簽證便利。同意自明年起擴大印方赴西藏朝聖的規模。