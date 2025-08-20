聽新聞
德國外長再批中國 威脅亞洲安全

聯合報／ 國際中心／綜合報導

德國外交部長瓦德福廿日在印尼首都雅加達表示，中國在南海的強硬作風及在台灣海峽製造緊張，對國際安全及歐洲利益構成威脅。

法新社報導，瓦德福與印尼外長會談後表示：「在印太地區這裡發生的事對歐洲安全有直接影響，反之亦然。中國在南海從軍事上展現愈來愈強硬作風，不只威脅到亞洲安全，也有損以規則為基礎的國際秩序。」

他還指出，由於不可或缺的貿易路線正是穿過這塊區域，因此中國的行徑也構成經濟風險。

瓦德福進一步表示，台海摩擦亦是如此，「任何情勢升溫都會對全球安全與繁榮帶來嚴重後果，也會直接影響德國和歐洲的利益」。

近幾年中國經常出動戰機、艦艇和海警船到台灣附近，並數度在台灣周圍舉行大型軍演。

瓦德福十八日才在日本東京指責中國「作風日益強硬」及試圖「單方面改變」亞太地區邊界，引發北京痛批德國。他在印尼的發言很可能造成兩國間摩擦加劇。

瓦德福廿日說，俄烏戰爭對亞洲區域安全也有影響，因為中國和北韓支持俄國。

