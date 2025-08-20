攻占加薩 以色列擬徵召6萬名預備役

美聯社廿日報導，以色列軍方當天說，以國國防部長卡茲已經同意新一階段行動計畫，要對加薩人口最密集的部分地區展開行動；作為計畫一環，以色列將徵召六萬名預備役軍人，並延長另外兩萬名服役中的預備役軍人役期。

以軍參謀長預期未來幾天將對前述計畫做最終批准。一名以色列軍事官員說，以軍將在加薩北部的加薩市局部地區行動，這些地區是以軍還未部署、但巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯仍有活動的地方。以軍已進入加薩市的澤圖恩和賈巴利亞社區，為擴大行動鋪路。

目前尚不清楚該行動何時開始，但可能就在幾天後。以色列總理內唐亞胡本月稍早說，戰爭的目標是讓剩餘以色列人質安全獲釋，並確保哈瑪斯等武裝分子不會再威脅以色列。

美聯社說，以色列計畫對加薩市和中部營地展開攻勢，已加劇國際社會對以色列的譴責，讓外界憂心加薩巴勒斯坦人又要大規模流離失所。大量無家可歸巴人正在加薩市避難，該市也有部分加薩殘存的關鍵基礎建設。

另外，以色列人口不到一千萬，徵召這麼多預備役軍人將帶來經濟和政治壓力。數萬名示威群眾十七日晚間才聚集在以國大城特拉維夫呼籲結束戰爭、讓人質獲釋。

哈瑪斯已同意埃及、卡達等調停國提出的六十天停火和人質換囚方案，但以色列政府還在檢視該方案，將如何回應還不明朗。內唐亞胡的執政聯盟成員反對接受無法徹底擊敗哈瑪斯的分階段協議。

路透廿日引述一名以色列軍事官員指出，預備役軍人要到九月才會就位，這讓調停國還有時間可彌合以哈對停火條件的歧見，大部分預備役軍人也預料不會參與加薩市的作戰，該市內部和周邊的新階段作戰將是「漸進、精準且具針對性」。