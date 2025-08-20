以色列批准約旦河西岸敏感地區造鎮 恐礙巴勒斯坦建國

快訊

中央社／ 耶路撒冷20日綜合外電報導

以色列今天批准在其占領的約旦河西岸（West Bank）當中1塊區域進行重大造鎮計畫，要蓋約3400間住宅。國際社會先前已警告，這項計畫會威脅到巴勒斯坦實現建國的可行性。

法新社報導，這塊具高度敏感性的區域又稱E1，位在耶路撒冷正東方與以色列屯墾聚落里阿杜敏（MaaleAdumim）之間，總面積約12平方公里。以色列長期以來懷抱在當地進行建設的企圖心，但因國際反對而一直擱置。

批評人士說，以色列在E1建立聚落，恐破壞巴勒斯坦在隔鄰土地以東耶路撒冷為首都建國的希望。聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也警告過，以色列在那裡造鎮會使得「兩國方案」（two-state solution）解決以巴衝突的希望破滅。

然而，以色列極右派財政部長史莫特里奇（BezalelSmotrich）上週仍表態支持這項建設計畫。里阿杜敏市長伊法拉奇（Guy Yifrach）今天也透過聲明宣布：「就在剛剛，（約旦河西岸的以色列軍方）民政管理局（Civil Administration）批准了E1區域的建設計畫。」

以色列自1967年占領約旦河西岸，但依照國際法，當地所有以色列屯墾聚落都屬於違法，無論是否獲得以色列當局批准造鎮。

除了東耶路撒冷以外，約旦河西岸共有約300萬巴勒斯坦人居住在此，當地的以色列屯墾者則有約50萬人。

以色列反屯墾區組織Ir Amim的研究員塔塔爾斯基（Aviv Tatarsky）表示：「今天的批准顯見以色列多麼有決心要進行史莫特里奇部長形容的戰略計畫，也就是要埋葬巴勒斯坦建國可能性及實際併吞約旦河西岸。」他呼籲國際社會緊急採取有效措施阻止這項行動。

約旦 以色列 巴勒斯坦

