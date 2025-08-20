路透：美國無人艦艇發展不順 對抗中國大陸戰略受考驗

快訊

中央社／ 紐約20日綜合外電報導

美國軍方目睹海上無人艦艇在烏克蘭戰爭中的影響後表示，他們需要成群的空中無人機與海上無人艦艇，以阻止中國可能從台灣海峽進攻。但美國海軍測試無人艦艇失利，也讓對抗中國計畫進展不順。

路透社報導，美國海軍上個月在加州外海進行的測試，原本用來展示五角大廈頂尖的自主海上無人艦艇，卻有一艘艦艇意外故障。

當官員緊急處理軟體故障時，另一艘無人艦艇直接撞上故障艦艇右舷，衝過甲板後再墜入水中，這一幕被路透取得的影片拍了下來。

根據10多名熟悉該計畫的人士透露，這起先前未曾報導的事件，涉及由美國國防科技競爭對手薩羅尼克公司（Saronic）和黑海科技公司（BlackSeaTechnologies）所建造的兩艘船，也是五角大廈推動自主艦隊建置過程中，近期發生一連串挫折之一。

據4名熟悉此事的人士透露，數週前，在另一場海軍測試中，一艘被拖曳的黑海科技公司無人船突加速，導致支援拖曳的艦艇翻覆，船長被拋入水中。船長獲救後拒絕接受治療。

根據一名直接了解此事、但因敏感資訊要求匿名的人士說，這兩起事件都源自軟體故障與人為錯誤，同時也包括船上系統與外部自主軟體之間的溝通出現問題。

美國海軍、薩羅尼克公司和黑海科技公司對相關事件均不予置評。

哈德遜研究所（Hudson Institute）自主作戰專家克拉克（Bryan Clark）說，最近的測試失敗顯示海軍在部署這些初期技術時所面臨的挑戰。海軍必須更加了解這些系統能做什麼和不能做什麼後，調整自身戰術。

海軍 美國國防 五角大廈

